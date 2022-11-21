Вакарчук повязал желтую ленту в День достоинства и свободы

"Желтая лента – символ сопротивления российской оккупации. В День достоинства и свободы я повязываю ее в знак поддержки несокрушимых украинцев, сопротивляющихся на временно оккупированных территориях. Девять лет назад мы вышли именно за достоинство и нашу свободу, за право быть свободными в мыслях, действиях, выборе. Сегодня мы продолжаем эту борьбу. И будем идти вместе к Победе", – написал он.
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21 ноября в Украине отмечают День достоинства и свободы, его учредили в 2014 году в честь начала двух революций – Оранжевой революции (2004 год) и Революции достоинства (2013–2014 годы).