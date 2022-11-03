Вакарчук рассказал, за что всегда будет благодарен Kalush Orchestra

Вакарчук: Я и "Евровидение" – это как кот и собака. Я терпеть не могу "Евровидение" и считаю, что это никакого отношения к музыке не имеет Фото: Святослав Вакарчук / Facebook

"Я и "Евровидение" – это как кот и собака. Я терпеть не могу "Евровидение" и считаю, что это никакого отношения к музыке не имеет. Это абсолютно политический конкурс", – сперва отметил Вакарчук, добавив, что 2022 год был особенным годом в истории конкурса.

"Я считаю, что Kalush Orchestra справилась гениально. Они сделали очень правильное выступление, но самое сильное в этом выступлении было не выступление, а то, что они потом сказали про "Азовсталь". Вот за это я им буду благодарен всегда", – заявил Вакарчук.