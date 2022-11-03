Вакарчук рассказал, за что всегда будет благодарен Kalush Orchestra

"Я и "Евровидение" – это как кот и собака. Я терпеть не могу "Евровидение" и считаю, что это никакого отношения к музыке не имеет. Это абсолютно политический конкурс", – сперва отметил Вакарчук, добавив, что 2022 год был особенным годом в истории конкурса.
"Я считаю, что Kalush Orchestra справилась гениально. Они сделали очень правильное выступление, но самое сильное в этом выступлении было не выступление, а то, что они потом сказали про "Азовсталь". Вот за это я им буду благодарен всегда", – заявил Вакарчук.
14 мая в финале "Евровидения 2022" в Турине (Италия) принимали участие представители 25 стран.
После выступления в финале конкурса Псюк со сцены призвал спасти защитников Мариуполя Донецкой области, которые находятся на территории завода "Азовсталь". Сразу после этого в Google резко возросло число поисковых запросов пользователей по слову Azovstal.
Европейский вещательный союз заявил, что призывы Kalush Orchestra и других участников конкурса "Евровидение 2022" поддержать Украину носят гуманитарный характер, а не политический характер, и не стал их дисквалифицировать.
По итогам голосования жюри и зрителей Kalush Orchestra с песней Stefania заняла первое место в конкурсе, суммарно набрав 631 балл.