Бульвар Шоубиз
 
03 ноября, 2022
 
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Вакарчук рассказал, за что всегда будет благодарен Kalush Orchestra

Вакарчук: Я и "Евровидение" это как кот и собака. Я терпеть не могу "Евровидение" и считаю, что это никакого отношения к музыке не имеет
Вакарчук: Я и "Евровидение" – это как кот и собака. Я терпеть не могу "Евровидение" и считаю, что это никакого отношения к музыке не имеет
Фото: Святослав Вакарчук / Facebook

Фронтмен украинской группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук в интервью, которое 3 ноября опубликовано на YouTube-канале Forbes Ukraine, заявил, что всегда будет благодарен украинской группе Kalush Orchestra за то, что в мае во время выступления в финале "Евровидения 2022" призвали мировое сообщество спасти защитников "Азовстали".

"Я и "Евровидение" – это как кот и собака. Я терпеть не могу "Евровидение" и считаю, что это никакого отношения к музыке не имеет. Это абсолютно политический конкурс", – сперва отметил Вакарчук, добавив, что 2022 год был особенным годом в истории конкурса.

"Я считаю, что  Kalush Orchestra справилась гениально. Они сделали очень правильное выступление, но самое сильное в этом выступлении было не выступление, а то, что они потом сказали про "Азовсталь". Вот за это я им буду благодарен всегда",  заявил Вакарчук.

Контекст:

14 мая в финале "Евровидения 2022" в Турине (Италия) принимали участие представители 25 стран.

После выступления в финале конкурса Псюк со сцены призвал спасти защитников Мариуполя Донецкой области, которые находятся на территории завода "Азовсталь". Сразу после этого в Google резко возросло число поисковых запросов пользователей по слову Azovstal.

Европейский вещательный союз заявил, что призывы Kalush Orchestra и других участников конкурса "Евровидение 2022" поддержать Украину носят гуманитарный характер, а не политический характер, и не стал их дисквалифицировать. 

По итогам голосования жюри и зрителей Kalush Orchestra с песней Stefania заняла первое место в конкурсе, суммарно набрав 631 балл.

Теги: Евровидение, Святослав Вакарчук, Азовсталь, война России против Украины, Евровидение 2022, Kalush Orchestra
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