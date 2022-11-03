"Если бы их не было, мне было бы сложнее переживать эту войну". Вакарчук рассказал о своих маленьких детях – сыне Иване и дочери Соломии

"С одной стороны, можно сказать: "Как тяжело, когда во время войны у тебя рождаются дети". А с другой стороны, ели бы у меня не было маленького сына, а сейчас доченьки, которые дают безумную силу и энергию, то, возможно, мне было бы сложнее переживать эту войну", – сказал певец.
Он назвал детей своим оберегом.
"Это очень вдохновляет, – добавил артист. – Важно быть как можно больше с теми, кого ты любишь или кто любит тебя".
Летом 2021 года Вакарчук заявил, что расстался с гражданской женой Лялей Фонаревой после 20 лет совместной жизни.
19 июня 2021 года у Вакарчука родился сын Иван, а 21 июня 2022 года – дочь Соломия. СМИ писали, что матерью детей музыканта является Евгения Яцута – совладелица компании Radioaktivefilm.