"Если бы их не было, мне было бы сложнее переживать эту войну". Вакарчук рассказал о своих маленьких детях – сыне Иване и дочери Соломии

"С одной стороны, можно сказать: "Как тяжело, когда во время войны у тебя рождаются дети". А с другой стороны, ели бы у меня не было маленького сына, а сейчас доченьки, которые дают безумную силу и энергию, то, возможно, мне было бы сложнее переживать эту войну", – сказал певец.

Он назвал детей своим оберегом.

"Это очень вдохновляет, – добавил артист. – Важно быть как можно больше с теми, кого ты любишь или кто любит тебя".