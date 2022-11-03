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03 ноября, 2022
 
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"Если бы их не было, мне было бы сложнее переживать эту войну". Вакарчук рассказал о своих маленьких детях – сыне Иване и дочери Соломии

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Вакарчук о детях: Это очень вдохновляет
Вакарчук о детях: Это очень вдохновляет
Фото: Святослав Вакарчук / Facebook

Фронтмен украинской группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук в интервью, которое 3 ноября опубликовано на YouTube-канале Forbes Ukraine, рассказал о своих детях-погодках – полуторагодовалом сыне Иване и четырехмесячной дочери Соломии.

"С одной стороны, можно сказать: "Как тяжело, когда во время войны у тебя рождаются дети". А с другой стороны, ели бы у меня не было маленького сына, а сейчас доченьки, которые дают безумную силу и энергию, то, возможно, мне было бы сложнее переживать эту войну", – сказал певец.

Он назвал детей своим оберегом.

"Это очень вдохновляет,  добавил артист. – Важно быть как можно больше с теми, кого ты любишь или кто любит тебя".

Контекст:

Летом 2021 года Вакарчук заявил, что расстался с гражданской женой Лялей Фонаревой после 20 лет совместной жизни.

19 июня 2021 года у Вакарчука родился сын Иван, а 21 июня 2022 года  дочь Соломия. СМИ писали, что матерью детей музыканта является Евгения Яцута – совладелица компании Radioaktivefilm.

Теги: Святослав Вакарчук, дети, война России против Украины, семья
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