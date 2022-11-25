На платформе Google Arts & Culture открылся раздел об Украине. Зеленская прокомментировала

Реализацией проекта в течение пяти лет занималось Министерство культуры и информационной политики в партнерстве с "Google Украина".

Материалы представлены на платформе Google Arts & Culture в отдельном онлайн-пространстве Ukraine is Here в разделах "Архитектура", "Природа", "Искусство", "Культура".

Посмотреть работы можно в формате виртуальной экскурсии, фоторепортажа аудио- или видеоисторий.

Зеленская отметила, что проект позволяет не только сохранить украинскую культуру, но и сделать ее популярной во всем мире.

"Наша культура не только наша. Это наследие всего цивилизованного мира. Когда культурные ценности теряет одна страна, теряет весь мир. Так что давайте сохранять, приумножать, смотреть, восхищаться, гуглить украинскую культуру и таким образом обогащать мир", – заявила она.