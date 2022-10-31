Участники митинга в Праге поддержали Украину, перед ними выступила первая леди Украины

На Вацлавскую площадь столицы вышли "десятки тысяч чехов", выступавших против "роста популизма и экстремизма", отметило агентство.

Они держали флаги Чехии, США, НАТО и Украины, присутствовавшие выразили "поддержку Украину в ее войне против России".

К участникам митинга обратилась по видеосвязи жена президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская. Она призвала чехов не забывать о происходящем в Украине и заявила, что украинцы не позволят России втянуть "весь мир во тьму".

"Тьма никогда не победит", – подчеркнула первая леди Украины.

Контекст:

Чехия на государственном уровне активно поддерживает Украину в борьбе с российской агрессией. ВСУ получили и используют в войне против России чешские САУ Dana и РСЗО RM-70 Vampire.

Президент Чехии Милош Земан 21 сентября выступил за увеличение помощи Украине на фоне мобилизации в РФ.

По данным министра обороны Чехии Яны Черноховой на начало октября, экспорт вооружений из Чехии в Украину в 2022 году достиг 47 млрд чешских крон (около $1,9 млрд).

19 октября Чернохова анонсировала, что Чехия готовит новый пакет военной помощи для Украины на сумму 22 млн крон (около $880 тыс.).