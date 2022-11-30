"На каждом шагу чувствую, как крепнет поддержка". Зеленская встретилась в Лондоне с королем Великобритании Чарльзом III

Зеленская и Чарльз III встретились в Украинском католическом соборе в Лондоне Фото: Олена Зеленська / Facebook

Встреча состоялась в Украинском католическом соборе в Лондоне, где расположен Ukrainian Welcoming Centre.

"Поблагодарила от имени всех украинцев за помощь, которую Соединенное Королевство оказывает и будет оказывать Украине. Потому что здесь, в Лондоне, на каждом шагу, во время каждой встречи чувствую, как крепнет эта поддержка и крепнет наша дружба", – написала Зеленская.

Зеленская вместе с Чарльзом III встретились с украинцами, которые вынуждены были покинуть Украину после полномасштабного вторжения РФ.