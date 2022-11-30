"На каждом шагу чувствую, как крепнет поддержка". Зеленская встретилась в Лондоне с королем Великобритании Чарльзом III

Встреча состоялась в Украинском католическом соборе в Лондоне, где расположен Ukrainian Welcoming Centre.
"Поблагодарила от имени всех украинцев за помощь, которую Соединенное Королевство оказывает и будет оказывать Украине. Потому что здесь, в Лондоне, на каждом шагу, во время каждой встречи чувствую, как крепнет эта поддержка и крепнет наша дружба", – написала Зеленская.
Зеленская вместе с Чарльзом III встретились с украинцами, которые вынуждены были покинуть Украину после полномасштабного вторжения РФ.
Зеленская в настоящее время находится с визитом в Великобритании.
Она уже встретилась с новым премьер-министром страны Риши Шунаком и его женой Акшатой Мурти, а также дала интервью телеканалу BBC. 29 ноября супруга президента Украины Владимира Зеленского посетила Букингемский дворец, где состоялась ее встреча с королевой-консортом Камиллой.