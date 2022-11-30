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30 ноября, 2022
 
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"На каждом шагу чувствую, как крепнет поддержка". Зеленская встретилась в Лондоне с королем Великобритании Чарльзом III

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Зеленская и Чарльз III встретились в Украинском католическом соборе в Лондоне
Зеленская и Чарльз III встретились в Украинском католическом соборе в Лондоне
Фото: Олена Зеленська / Facebook

Первая леди Украины Елена Зеленская 30 ноября встретилась с королем Великобритании Чарльзом III. Об этом сообщается на ее странице в Facebook.

Встреча состоялась в Украинском католическом соборе в Лондоне, где расположен Ukrainian Welcoming Centre. 

"Поблагодарила от имени всех украинцев за помощь, которую Соединенное Королевство оказывает и будет оказывать Украине. Потому что здесь, в Лондоне, на каждом шагу, во время каждой встречи чувствую, как крепнет эта поддержка и крепнет наша дружба", – написала Зеленская.

https://www.facebook.com/olenazelenska.official/posts/pfbid0385aSKKcqE6hsWikunme3jNPTzBU6zdPDfeSyEGFsHxiCcKz5K75jP7qWmWefa3ptl

Зеленская вместе с Чарльзом III встретились с украинцами, которые вынуждены были покинуть Украину после полномасштабного вторжения РФ.

https://www.facebook.com/olenazelenska.official/videos/1170420940522196/

Контекст:

Зеленская в настоящее время находится с визитом в Великобритании.

Она уже встретилась с новым премьер-министром страны Риши Шунаком и его женой Акшатой Мурти, а также дала интервью телеканалу BBC. 29 ноября супруга президента Украины Владимира Зеленского посетила Букингемский дворец, где состоялась ее встреча с королевой-консортом Камиллой.

Теги: Великобритания, король Чарльз III, Елена Зеленская
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