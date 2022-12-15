Зеленский: Ликвидация ОАСК – это сигнал для всех судей

"Я инициировал принятие закона о ликвидации Окружного административного суда города Киева и хочу, чтобы это решение было очень понятным сигналом для всех судей о том, что общество ожидает только одного – справедливости", – сказал президент.

Зеленский также выразил надежду на эффективную и прозрачную работу Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей Украины, а также на то, что в следующем году будет восполнен дефицит судейских кадров.

"И надеюсь, что уже сейчас начинается движение нашего государства к новому восприятию людьми судебных органов как ветви власти, которая осуществляет правосудие и помогает обществу", – сказал он.