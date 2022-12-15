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Зеленский: Ликвидация ОАСК – это сигнал для всех судей

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Зеленский высказался о реформировании судебной системы
Зеленский высказался о реформировании судебной системы
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на войну и любое сопротивление, продолжается реформирование государственных органов Украины, в том числе суда. Об этом он сказал на заседании пленума Верховного суда в День работников суда, сообщает сайт президента 15 декабря.

"Я инициировал принятие закона о ликвидации Окружного административного суда города Киева и хочу, чтобы это решение было очень понятным сигналом для всех судей о том, что общество ожидает только одного – справедливости", – сказал президент.

Зеленский также выразил надежду на эффективную и прозрачную работу Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей Украины, а также на то, что в следующем году будет восполнен дефицит судейских кадров.

"И надеюсь, что уже сейчас начинается движение нашего государства к новому восприятию людьми судебных органов как ветви власти, которая осуществляет правосудие и помогает обществу", – сказал он.

Контекст:

26 июля 2019 года были обнародованы аудиозаписи, сделанные в кабинете главы ОАСК Вовка. Тогда в прокуратуре заявили, что судьи ОАСК системно вмешивались в деятельность высших органов власти Украины. В ОАСК заявляли о грубом вмешательстве в свою деятельность, попытках давления на судей и их дискредитации. Вовк сказал, что обыски в помещении суда – это "цирк", а записи разговоров судей, обнародованные правоохранителями, сфальсифицированы.

Дело о злоупотреблениях в ОАСК расследовало Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), 17 марта 2021 года Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о завершении досудебного следствия. В то же время Вовк отказывался приходить как на допросы в НАБУ, так и на заседания Высшего антикоррупционного суда.

30 июля 2020 года на сайте президента появилась петиция с призывом ликвидировать ОАСК "в связи с полной потерей авторитета", в октябре она набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов. Зеленский заявил, что поддерживает перезагрузку ОАСК.

13 апреля 2021 года пресс-служба президента сообщила, что глава государства внес в Верховную Раду проект закона №5369 о ликвидации Окружного административного суда Киева как неотложный. 

13 декабря Верховная Рада поддержала законопроекты №5369 (о ликвидации ОАСК) и №5370 (об изменениях в закон о судоустройстве и статусе судей). "За" проголосовали 310 и 326 нардепов соответственно. Президент Украины Владимир Зеленский подписал их в тот же вечер.

Теги: судебная реформа, суды, Владимир Зеленский, Окружной админсуд Киева, ОАСК
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