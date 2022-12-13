Зеленский подписал законы о ликвидации ОАСК

Президент подписал принятые Верховной Радой законопроекты №5369 (о ликвидации ОАСК) и №5370 (об изменениях в закон о судоустройстве и статусе судей).

Документы Верховная Рада приняла на пленарном заседании 13 декабря. "За" проголосовали 310 и 326 нардепов соответственно.

Контекст:

26 июля 2019 года были обнародованы аудиозаписи, сделанные в кабинете главы ОАСК Павла Вовка. Тогда в прокуратуре заявили, что судьи ОАСК системно вмешивались в деятельность высших органов власти Украины. В ОАСК заявляли о грубом вмешательстве в свою деятельность, попытках давления на судей и их дискредитации. Вовк сказал, что обыски в помещении суда – это "цирк", а записи разговоров судей, обнародованные правоохранителями, сфальсифицированы.

Дело о злоупотреблениях в ОАСК расследовало НАБУ, 17 марта 2021 года Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о завершении досудебного следствия. В то же время Вовк отказывался приходить как на допросы в НАБУ, так и на заседания Высшего антикоррупционного суда.

30 июля 2020 года на сайте президента появилась петиция с призывом ликвидировать ОАСК "в связи с полной потерей авторитета", в октябре она набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов. Президент Владимир Зеленский заявил, что поддерживает перезагрузку Окружного админсуда Киева.

13 апреля 2021 года пресс-служба президента сообщила, что глава государства внес в Верховную Раду проект закона №5369 о ликвидации Окружного административного суда Киева как неотложный. Зеленский подчеркнул, что ОАСК "так и не смог вернуть доверие к себе, но справился с возвращением скандалов и странных решений, далеких от понимания справедливости". Законопроект до сегодняшнего дня не рассматривали в зале парламента.

9 декабря 2022 года Вовк был внесен в санкционный список Госдепа США.