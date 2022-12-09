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ПОЛИТИКА

США ввели санкции против главы ОАСК Вовка

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Госдеп США обвиняет Вовка в вымогательстве взяток за "вмешательство в судебные и другие публичные процессы"
Госдеп США обвиняет Вовка в вымогательстве взяток за "вмешательство в судебные и другие публичные процессы"
Фото: Ростислав Гордон / gordonua.com

Госдепартамент США 9 декабря, в Международный день борьбы с коррупцией, ввел санкции против главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка и двух ближайших членов его семьи. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента США.

Отмечается, что санкции введены на основании, в частности, так называемого "закона Магнитского", предусматривающего наказание для людей, причастных к масштабной коррупции, преследованиям и нарушениям прав человека. 

"Государственный департамент привлекает Вовка к ответственности за вымогательство взяток в обмен на вмешательство в судебные и другие публичные процессы", – говорится в сообщении. 

Скриншот: state.gov
Скриншот: state.gov

Введенные меры включают финансовые санкции и визовые ограничения.

Контекст:

26 июля 2019 года были обнародованы аудиозаписи, сделанные в кабинете главы ОАСК Павла Вовка. Тогда в прокуратуре заявили, что судьи ОАСК системно вмешивались в деятельность высших органов власти Украины. В ОАСК заявляли о грубом вмешательстве в свою деятельность, попытках давления на судей и их дискредитации. Вовк сказал, что обыски в помещении суда – это "цирк", а записи разговоров судей, обнародованные правоохранителями, сфальсифицированы.

Дело о злоупотреблениях в ОАСК расследовало Национальное антикоррупционное бюро, 17 марта 2021 года Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о завершении досудебного следствия. В то же время Вовк отказывался приходить как на допросы в НАБУ, так и на заседания ВАКС.

В ноябре 2022 года ВАКС разрешил принудительно доставить в суд четырех судей ОАСК, в том числе Вовка, после того, как он в седьмой раз не пришел на судебное заседание по делу о пленках ОАСК.

После этого, 18 ноября, Вовк сообщил, что пришел с коллегами на заседание ВАКС, чтобы "не раскручивалась спираль правового произвола". Он утверждает, что до сих пор не получил уведомление о подозрении и повестку в суд. 

Кроме того, 30 июля 2020 года на сайте президента появилась петиция с призывом ликвидировать ОАСК "в связи с полной потерей авторитета", в октябре она набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов. Президент Владимир Зеленский заявил, что поддерживает перезагрузку Окружного админсуда Киева.

13 апреля 2021 года президент подал в Верховную Раду проект закона №5369, предусматривающий ликвидацию ОАСК и создание Киевского городского окружного административного суда. 1 июня его включили в повестку дня, но законопроект до сих пор не рассмотрен народными депутатами Украины.

По данным СМИ, Вовк помогал окружению бизнесмена Игоря Коломойского в решении одного из так называемых дел "ПриватБанка", влиял на процесс увольнения главы Конституционного Суда Украины Станислава Шевчука, а ОАСК должен был сыграть ключевую роль в плане России по возвращению Виктора Януковича к власти в случае захвата Киева. 

Теги: США, коррупция, санкции, Госдепартамент США, взятка, судьи, вымогательство, Павел Вовк, судья, ОАСК
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