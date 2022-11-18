ОАСК должен был сыграть ключевую роль в плане России по возвращению Януковича к власти в случае захвата Киева – "Схемы"

Они выяснили, что Окружной административный суд должен был сыграть ключевую роль в плане Москвы и вынести решения в пользу экс-президента Украины Виктора Януковича, что позволило бы ему "легализовать" свой статус в Украине.
Речь об исках, поданных в ОАСК в конце прошлого – начале этого года. В ноябре 2021 года Янукович оспорил в Окружном административном суде Киева свое отстранение от должности. 14 января 2022 года стало известно, что Янукович подал в ОАСК иск по поводу лишения его звания президента.
Бывший начальник управлений Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях генерал-майор запаса Александр Петрулевич в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону тоже обращал внимание на эти иски и действия ОАСК. Он говорил, что суд открыл производство по этим искам, несмотря на пропущенные сроки подачи искового заявления.
"Это было подготовлено к тому, что за три-четыре дня берется Киев, материалы находятся в административном суде, он принимает решение – восстанавливает Януковича в должности президента – и тот формирует Кабинет Министров. Все тривиально просто. Россия уже подготовила президента", – объяснял он.
Журналисты "Схем" подтвердили слова Петрулевича. Кроме того, они обратили внимание, что первый иск попал на рассмотрение судьи Евгения Аблова (был назначен указом Януковича) в обход системы распределения.
"Согласно правилам использования автоматизированной системы документооборота, когда большинство судей находятся в отпуске, распределение судебных дел между судьями не должно произойти вообще. Согласовать его остановку должен был бы председатель суда Павел Вовк, а остановить – руководитель аппарата этого суда, но этого не произошло. Кроме того, как выяснили журналисты, часть судей, которые должны были уходить в отпуска через 14 дней – и это та причина, по которой они якобы не смогли принять участие в распределении, – продолжали работать и принимали судебные решения", – говорится в материале.
Второй иск попал к судье Игорю Качуру. Тот, как выяснили журналисты, "имеет свою историю взаимоотношений с Януковичем, но не взял самоотвод по делу".
"По распоряжению еще премьер-министра Януковича Качур был назначен заместителем министра промышленной политики. А раньше, в 2004 году, Качур был членом Центральной избирательной комиссии, объявившей Януковича избранным президентом. Этот протокол ЦИК впоследствии отменил Верховный Суд Украины – из-за массовых фальсификаций", – объясняют авторы материала.
Оба иска были поданы в период, когда российские войска накапливались вблизи украинской границы, их намеревались рассмотреть без участия сторон и впоследствии закрыли, когда оккупанты отступили от Киева – в апреле 2022 года.
Сегодня 268-й день полномасштабной войны России против Украины. В начале апреля РФ вывела свои войска из Киевской, Черниговской и Сумской областей. В коне августа–сентябре Силы обороны начали контрнаступление, в ходе которого освободили почти всю Харьковскую область, деоккупировали тысячи километров территории на юге Украины и вышли там на рубеж по правому берегу Днепра (в том числе освобожден Херсон).
При этом изначально, по данным Службы безопасности Украины, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней.
Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. 22 февраля 2014 года, после трех месяцев протестов на Майдане, Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. В том же месяце Янукович покинул Украину, сейчас он с семьей проживает в России.
В январе 2019 года Янукович был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы. Также Януковича подозревают в госизмене из-за подписания Харьковских соглашений в 2010 году, в организации теракта и совершении умышленных убийств на Майдане в 2014-м.
2 марта "Украинская правда", ссылаясь на данные источника в украинской разведке, сообщила, что Янукович находится в Минске, так как Кремль намерен сделать его "президентом" Украины. Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов тоже считает, что Януковича планировали назначить на этот пост.