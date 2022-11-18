ОАСК должен был сыграть ключевую роль в плане России по возвращению Януковича к власти в случае захвата Киева – "Схемы"

О вероятном участии ОАСК в плане РФ по "легализации" Януковича свидетельствует открытие производства по искам с пропущенными сроками их подачи, говорится в материале "Схем" Фото: Окружний адміністративний суд міста Києва / Facebook

Они выяснили, что Окружной административный суд должен был сыграть ключевую роль в плане Москвы и вынести решения в пользу экс-президента Украины Виктора Януковича, что позволило бы ему "легализовать" свой статус в Украине.

Речь об исках, поданных в ОАСК в конце прошлого – начале этого года. В ноябре 2021 года Янукович оспорил в Окружном административном суде Киева свое отстранение от должности. 14 января 2022 года стало известно, что Янукович подал в ОАСК иск по поводу лишения его звания президента.

Бывший начальник управлений Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях генерал-майор запаса Александр Петрулевич в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону тоже обращал внимание на эти иски и действия ОАСК. Он говорил, что суд открыл производство по этим искам, несмотря на пропущенные сроки подачи искового заявления.

"Это было подготовлено к тому, что за три-четыре дня берется Киев, материалы находятся в административном суде, он принимает решение – восстанавливает Януковича в должности президента – и тот формирует Кабинет Министров. Все тривиально просто. Россия уже подготовила президента", – объяснял он.

Журналисты "Схем" подтвердили слова Петрулевича. Кроме того, они обратили внимание, что первый иск попал на рассмотрение судьи Евгения Аблова (был назначен указом Януковича) в обход системы распределения.

"Согласно правилам использования автоматизированной системы документооборота, когда большинство судей находятся в отпуске, распределение судебных дел между судьями не должно произойти вообще. Согласовать его остановку должен был бы председатель суда Павел Вовк, а остановить – руководитель аппарата этого суда, но этого не произошло. Кроме того, как выяснили журналисты, часть судей, которые должны были уходить в отпуска через 14 дней – и это та причина, по которой они якобы не смогли принять участие в распределении, – продолжали работать и принимали судебные решения", – говорится в материале.

Второй иск попал к судье Игорю Качуру. Тот, как выяснили журналисты, "имеет свою историю взаимоотношений с Януковичем, но не взял самоотвод по делу".

"По распоряжению еще премьер-министра Януковича Качур был назначен заместителем министра промышленной политики. А раньше, в 2004 году, Качур был членом Центральной избирательной комиссии, объявившей Януковича избранным президентом. Этот протокол ЦИК впоследствии отменил Верховный Суд Украины – из-за массовых фальсификаций", – объясняют авторы материала.

Оба иска были поданы в период, когда российские войска накапливались вблизи украинской границы, их намеревались рассмотреть без участия сторон и впоследствии закрыли, когда оккупанты отступили от Киева – в апреле 2022 года.