ВАКС разрешил принудительно доставить в суд четырех судей ОАСК, в том числе Вовка – Центр противодействия коррупции

"Суд по собственной инициативе применил принудительный привод к четырем обвиняемым: Павлу Вовку, Евгению Аблову, Игорю Качуре и Игорю Погребниченко. Их должны привести на заседание, которое состоится 18 ноября", – говорится в сообщении.

В Центре противодействия коррупции рассказали, что судебное заседание по делу о пленках ОАСК "в седьмой раз проигнорировал председатель ОАСК Вовк и несколько его приспешников".

"На заседание пришли два обвиняемых судьи ОАСК – [Богдан] Санин и [Владимир] Келеберда. Последний пришел в суд впервые и сразу заявил отвод судьи Танасевич. [...] В отводе было отказано", – объяснили в ЦПК.

К еще одному судье, Алексею Огурцову, привод не применяли. В Центре противодействия коррупции предположили, что это связано тем, что "он не явился на сегодняшнее заседание из-за госпитализации и пребывания в больнице".