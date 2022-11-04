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ВАКС разрешил принудительно доставить в суд четырех судей ОАСК, в том числе Вовка – Центр противодействия коррупции

Следующее заседание суда назначено на 18 ноября
Следующее заседание суда назначено на 18 ноября
Фото: pixabay.com

Высший административный суд (ВАКС) Украины принял решение о принудительной доставке на следующее судебное заседание по записям в Окружном админсуде Киева (ОАСК) четырех судей ОАСК, в том числе главу суда Павла Вовка. Об этом в Telegrаm проинформировал 4 ноября Центр противодействия коррупции (ЦПК).

"Суд по собственной инициативе применил принудительный привод к четырем обвиняемым: Павлу Вовку, Евгению Аблову, Игорю Качуре и Игорю Погребниченко. Их должны привести на заседание, которое состоится 18 ноября", – говорится в сообщении.

В Центре противодействия коррупции рассказали, что судебное заседание по делу о пленках ОАСК "в седьмой раз проигнорировал председатель ОАСК Вовк и несколько его приспешников".

"На заседание пришли два обвиняемых судьи ОАСК – [Богдан] Санин и [Владимир] Келеберда. Последний пришел в суд впервые и сразу заявил отвод судьи Танасевич. [...] В отводе было отказано", – объяснили в ЦПК.

К еще одному судье, Алексею Огурцову, привод не применяли. В Центре противодействия коррупции предположили, что это связано тем, что "он не явился на сегодняшнее заседание из-за госпитализации и пребывания в больнице".

Контекст:

26 июля 2019 года были обнародованы аудиозаписи, сделанные в кабинете главы ОАСК Павла Вовка. Тогда в прокуратуре заявили, что судьи ОАСК системно вмешивались в деятельность высших органов власти Украины. В ОАСК заявляли о грубом вмешательстве в свою деятельность, попытках давления на судей и их дискредитации. Вовк сказал, что обыски в помещении суда – это "цирк", а записи разговоров судей, обнародованные правоохранителями, сфальсифицированы.

Дело о злоупотреблениях в ОАСК расследовало Национальное антикоррупционное бюро, 17 марта 2021 года Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о завершении досудебного следствия. В то же время Вовк отказывался приходить как на допросы в НАБУ, так и на заседания ВАКС.

30 июля 2020 года на сайте президента появилась петиция с призывом ликвидировать ОАСК "в связи с полной потерей авторитета", в октябре она набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов. Президент Владимир Зеленский заявил, что поддерживает перезагрузку Окружного админсуда Киева.

13 апреля 2021 года президент подал в Верховную Раду проект закона №5369, предусматривающий ликвидацию ОАСК и создание Киевского городского окружного административного суда. 1 июня его включили в повестку дня, но законопроект до сих пор не рассмотрен народными депутатами Украины.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: следствие, судьи, Высший административный суд, Павел Вовк, Центр противодействия коррупции, суд, заседание, ВАКС, ОАСК
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