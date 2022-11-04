ВАКС разрешил принудительно доставить в суд четырех судей ОАСК, в том числе Вовка – Центр противодействия коррупции

"Суд по собственной инициативе применил принудительный привод к четырем обвиняемым: Павлу Вовку, Евгению Аблову, Игорю Качуре и Игорю Погребниченко. Их должны привести на заседание, которое состоится 18 ноября", – говорится в сообщении.
В Центре противодействия коррупции рассказали, что судебное заседание по делу о пленках ОАСК "в седьмой раз проигнорировал председатель ОАСК Вовк и несколько его приспешников".
"На заседание пришли два обвиняемых судьи ОАСК – [Богдан] Санин и [Владимир] Келеберда. Последний пришел в суд впервые и сразу заявил отвод судьи Танасевич. [...] В отводе было отказано", – объяснили в ЦПК.
К еще одному судье, Алексею Огурцову, привод не применяли. В Центре противодействия коррупции предположили, что это связано тем, что "он не явился на сегодняшнее заседание из-за госпитализации и пребывания в больнице".
26 июля 2019 года были обнародованы аудиозаписи, сделанные в кабинете главы ОАСК Павла Вовка. Тогда в прокуратуре заявили, что судьи ОАСК системно вмешивались в деятельность высших органов власти Украины. В ОАСК заявляли о грубом вмешательстве в свою деятельность, попытках давления на судей и их дискредитации. Вовк сказал, что обыски в помещении суда – это "цирк", а записи разговоров судей, обнародованные правоохранителями, сфальсифицированы.
Дело о злоупотреблениях в ОАСК расследовало Национальное антикоррупционное бюро, 17 марта 2021 года Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о завершении досудебного следствия. В то же время Вовк отказывался приходить как на допросы в НАБУ, так и на заседания ВАКС.
30 июля 2020 года на сайте президента появилась петиция с призывом ликвидировать ОАСК "в связи с полной потерей авторитета", в октябре она набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов. Президент Владимир Зеленский заявил, что поддерживает перезагрузку Окружного админсуда Киева.
13 апреля 2021 года президент подал в Верховную Раду проект закона №5369, предусматривающий ликвидацию ОАСК и создание Киевского городского окружного административного суда. 1 июня его включили в повестку дня, но законопроект до сих пор не рассмотрен народными депутатами Украины.