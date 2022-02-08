"Слуга народа" пытается отменить выборы в райсоветы в Киеве через ОАСК – Голобуцкий

"Главное в политике – не последовательность, а чувство момента. Именно таким лозунгом руководствуется руководство партии "Слуга народа" при принятии всех решений. Последним подтверждением такого подхода стала позиция "слуг" по выборам в райсоветы в Киеве. Во-первых, "слуги" хотят упразднить решение Киевсовета о назначении выборов в райсоветы на 30 октября через суд. Соответствующий иск в Окружной административный суд Киева (печально известный ОАСК) уже готовится. Во-вторых, для создания "оснований" для иска в ближайшее время запланировано внести изменения в постановление Кабмина №606 от 2012 года о запрете дублирования районными советами в Киеве структурных подразделений райгосадминистраций", – написал эксперт.
Он подчеркнул, что в 2019 году во время предвыборной кампании "Слуга народа" публично выступала за децентрализацию власти.
"Слуга народа" предает свои предвыборные обещания, пытаясь отменить выборы в райсоветы в Киеве через ОАСК. Я напомню, что в своей предвыборной программе партия "Слуга народа" (2019 год) обещала провести децентрализацию власти в соответствии с европейскими нормами и передать максимум возможных полномочий исполкомам местных советов, превратив государственные администрации в префектуры европейского типа. Роль советов всех уровней должна стать определяющей в управлении местными общинами. Следовательно, "слуги" планировали наделить райсоветы достаточно солидными полномочиями. Однако после того как Кличко начал процесс восстановления райсоветов, они начали активно дискредитировать свою идею", – заявил Голобуцкий.
Он считает, что партийцы изменяют своим избирателям и предвыборным обещаниям, когда они становятся им невыгодными.
"Интересно, останется ли хоть один избиратель, верящий партии власти, с приближением очередных (или внеочередных – как карта ляжет) выборов? Вопрос, по сути, риторический", – резюмировал политолог.
Киевский городской совет 3 февраля принял решение о предоставлении дополнительных полномочий структурным подразделениям горсовета и Киевской городской государственной администрации. Депутаты Киевсовета, в частности, проголосовали за создание рабочей подготовительной группы, которая должна до конца марта разработать полномочия будущих районных советов и определить их численность. Выборы депутатов райсоветов должны пройти 30 октября, сообщили в пресс-службе Киевского горсовета.
Сайт "КиевVласть" писал, что при обсуждении этих вопросов представители "Слуги народа", в том числе нардеп Николай Тищенко, вышли к трибуне и пытались помешать принятию решений. Но в итоге депутаты горсовета проголосовали "за".