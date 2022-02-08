"Слуга народа" пытается отменить выборы в райсоветы в Киеве через ОАСК – Голобуцкий

"Главное в политике – не последовательность, а чувство момента. Именно таким лозунгом руководствуется руководство партии "Слуга народа" при принятии всех решений. Последним подтверждением такого подхода стала позиция "слуг" по выборам в райсоветы в Киеве. Во-первых, "слуги" хотят упразднить решение Киевсовета о назначении выборов в райсоветы на 30 октября через суд. Соответствующий иск в Окружной административный суд Киева (печально известный ОАСК) уже готовится. Во-вторых, для создания "оснований" для иска в ближайшее время запланировано внести изменения в постановление Кабмина №606 от 2012 года о запрете дублирования районными советами в Киеве структурных подразделений райгосадминистраций", – написал эксперт.

Он подчеркнул, что в 2019 году во время предвыборной кампании "Слуга народа" публично выступала за децентрализацию власти.

"Слуга народа" предает свои предвыборные обещания, пытаясь отменить выборы в райсоветы в Киеве через ОАСК. Я напомню, что в своей предвыборной программе партия "Слуга народа" (2019 год) обещала провести децентрализацию власти в соответствии с европейскими нормами и передать максимум возможных полномочий исполкомам местных советов, превратив государственные администрации в префектуры европейского типа. Роль советов всех уровней должна стать определяющей в управлении местными общинами. Следовательно, "слуги" планировали наделить райсоветы достаточно солидными полномочиями. Однако после того как Кличко начал процесс восстановления райсоветов, они начали активно дискредитировать свою идею", – заявил Голобуцкий.

Он считает, что партийцы изменяют своим избирателям и предвыборным обещаниям, когда они становятся им невыгодными.

"Интересно, останется ли хоть один избиратель, верящий партии власти, с приближением очередных (или внеочередных – как карта ляжет) выборов? Вопрос, по сути, риторический", – резюмировал политолог.