ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Слуга народа" пытается отменить выборы в райсоветы в Киеве через ОАСК – Голобуцкий

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Киевский городской совет 3 февраля принял решение разработать полномочия будущих районных советов и определить их численность. Выборы депутатов райсоветов должны пройти 30 октября
Киевский городской совет 3 февраля принял решение разработать полномочия будущих районных советов и определить их численность. Выборы депутатов райсоветов должны пройти 30 октября
Фото: depositphotos.com

Руководители партии "Слуга народа" хотят через Окружной административный суд Киева отменить решение Киевсовета о назначении на 30 октября выборов в районные советы столицы, заявил политический эксперт Алексей Голобуцкий на своей странице в Facebook 8 февраля. Он считает, что таким образом представители президентской партии предали свое предвыборное обещание передать максимальные полномочия местным советам. Это произошло сразу после того, как мэр Киева и лидер партии УДАР Виталий Кличко начал процесс восстановления райсоветов в столице, отметил политолог.

"Главное в политике – не последовательность, а чувство момента. Именно таким лозунгом руководствуется руководство партии "Слуга народа" при принятии всех решений. Последним подтверждением такого подхода стала позиция "слуг" по выборам в райсоветы в Киеве. Во-первых, "слуги" хотят упразднить решение Киевсовета о назначении выборов в райсоветы на 30 октября через суд. Соответствующий иск в Окружной административный суд Киева (печально известный ОАСК) уже готовится. Во-вторых, для создания "оснований" для иска в ближайшее время запланировано внести изменения в постановление Кабмина №606 от 2012 года о запрете дублирования районными советами в Киеве структурных подразделений райгосадминистраций", – написал эксперт.

Он подчеркнул, что в 2019 году во время предвыборной кампании "Слуга народа" публично выступала за децентрализацию власти. 

"Слуга народа" предает свои предвыборные обещания, пытаясь отменить выборы в райсоветы в Киеве через ОАСК. Я напомню, что в своей предвыборной программе партия "Слуга народа" (2019 год) обещала провести децентрализацию власти в соответствии с европейскими нормами и передать максимум возможных полномочий исполкомам местных советов, превратив государственные администрации в префектуры европейского типа. Роль советов всех уровней должна стать определяющей в управлении местными общинами. Следовательно, "слуги" планировали наделить райсоветы достаточно солидными полномочиями. Однако после того как Кличко начал процесс восстановления райсоветов, они начали активно дискредитировать свою идею", – заявил Голобуцкий.

Он считает, что партийцы изменяют своим избирателям и предвыборным обещаниям, когда они становятся им невыгодными.

"Интересно, останется ли хоть один избиратель, верящий партии власти, с приближением очередных (или внеочередных – как карта ляжет) выборов? Вопрос, по сути, риторический", – резюмировал политолог.

https://www.facebook.com/aleksej.golobuckij/posts/5033598316703365

Контекст:

Киевский городской совет 3 февраля принял решение о предоставлении дополнительных полномочий структурным подразделениям горсовета и Киевской городской государственной администрации. Депутаты Киевсовета, в частности, проголосовали за создание рабочей подготовительной группы, которая должна до конца марта разработать полномочия будущих районных советов и определить их численность. Выборы депутатов райсоветов должны пройти 30 октября, сообщили в пресс-службе Киевского горсовета.

Сайт "КиевVласть" писал, что при обсуждении этих вопросов представители "Слуги народа", в том числе нардеп Николай Тищенко, вышли к трибуне и пытались помешать принятию решений. Но в итоге депутаты горсовета проголосовали "за".

Теги: Виталий Кличко, УДАР, Киевсовет, горсовет, децентрализация, Алексей Голобуцкий, префекты, Николай Тищенко, власть, Слуга народа, иск, суд, ОАСК
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
В Румынии состоялась премьера спектакля Жолдака по пьесе Ибсена "Женщина с моря". Фото
В Румынии состоялась премьера спектакля Жолдака по пьесе Ибсена "Женщина с моря". Фото
"Не надо ребенка уродовать!", "В ходячий колтун превратится". Волочкова показала, как стал выглядеть недавно приобретенный ею кот
"Не надо ребенка уродовать!", "В ходячий колтун превратится". Волочкова показала, как стал выглядеть недавно приобретенный ею кот
"Люблю звездную клубничку". Сумская заявила, что ее личный аккаунт в Telegram взломали, и попросила не отвечать на сообщения
"Люблю звездную клубничку". Сумская заявила, что ее личный аккаунт в Telegram взломали, и попросила не отвечать на сообщения
"Шикарная женщина с шикарной фигурой и красивыми ножками". 39-летняя Мейхер снялась в разных позах
"Шикарная женщина с шикарной фигурой и красивыми ножками". 39-летняя Мейхер снялась в разных позах
"Можно и до 70, но охладел". Наташа Королева заявила, что ее 51-летний муж завершил карьеру стриптизера
"Можно и до 70, но охладел". Наташа Королева заявила, что ее 51-летний муж завершил карьеру стриптизера
"О боги, это очень красиво", "Кошечка". Дорофеева снялась в миниатюрном топе
"О боги, это очень красиво", "Кошечка". Дорофеева снялась в миниатюрном топе
20-летняя дочь Немцова спустя девять месяцев после развода показала нового жениха
20-летняя дочь Немцова спустя девять месяцев после развода показала нового жениха
Экс-жена Потапа отреагировала на его фото с Каменских в толстовке, скрывающей живот
Экс-жена Потапа отреагировала на его фото с Каменских в толстовке, скрывающей живот
Энистон и Сэндлер приступили к съемкам во второй части "Загадочного убийства"
Энистон и Сэндлер приступили к съемкам во второй части "Загадочного убийства"
"Они идеальны". Тринчер в джакузи показала, как выглядит ее грудь после увеличения
"Они идеальны". Тринчер в джакузи показала, как выглядит ее грудь после увеличения
"Жестокое решение, но ты быстро поправишься". Подруга 56-летней Писанки накануне ее операции попросила помолиться за ведущую
"Жестокое решение, но ты быстро поправишься". Подруга 56-летней Писанки накануне ее операции попросила помолиться за ведущую
"Лучше, чем шпагат с Мальдив", Полет из гнезда кукушки". Волочкова показала растяжку в прыжке
"Лучше, чем шпагат с Мальдив", Полет из гнезда кукушки". Волочкова показала растяжку в прыжке
Брежнева отреагировала на выступление дочери Константина Меладзе от первого брака на шоу "Голос країни"
Брежнева отреагировала на выступление дочери Константина Меладзе от первого брака на шоу "Голос країни"
"Очень зря!", "Зачем вам это?" 41-летняя Семенович сделала пластическую операцию
"Очень зря!", "Зачем вам это?" 41-летняя Семенович сделала пластическую операцию
"Какая классная". Возлюбленная Немцова Дурицкая открыла показ на Ukrainian Fashion Week
"Какая классная". Возлюбленная Немцова Дурицкая открыла показ на Ukrainian Fashion Week
"Любит всем сердцем". 42-летний Узелков, решивший жениться во второй раз, сделал новое заявление
"Любит всем сердцем". 42-летний Узелков, решивший жениться во второй раз, сделал новое заявление
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Если жируете, жируйте тихо. Полстраны голодные", "Пир во время чумы". Королева возмутила сеть своим поведением на дне рождения Лещенко (84424)
2
"Мужчины добывают пропитание, девушки в семье красивые". Галкин показал новое фото Пугачевой и детей (45249)
3
"Секси-леди". Звезда ситкома "Танька и Володька" Песик расставила ноги и засветила внутреннюю часть бедра (40779)
4
"Давайте скинемся на одежду Дюймовочке". Дорофеева позировала в наряде, прикрывающем тело только спереди (38771)
5
"Красивый вид". 40-летняя модель Амбросио позировала на пляже без верхней части купальника (37847)
6
"Команда в голубых трусах". Подольская очаровала сеть семейным фото с Мальдив в одинаковых образах (37668)
7
42-летний Узелков сообщил, что женится во второй раз (36761)
8
"Очень вульгарно". Седокова в лифе, который слился с цветом тела, записала послание для бывших (31614)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS