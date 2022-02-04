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"По религиозным соображениям". Судья ОАСК позволил коллеге подавать декларации в бумажной форме, эксперты считают, что это подрывает электронное декларирование

Брагина действующая судья, ежедневно использующая в работе электронную подпись
Брагина – действующая судья, ежедневно использующая в работе электронную  подпись
Скриншот: telekritika.ua

Судья Окружного админсуда Киева Руслан Арсирий разрешил своей коллеге, судье Киевского админсуда Александре Брагиной подавать декларации не в электронной, а в бумажной форме. Его решение от 17 января опубликовал 3 февраля аналитический центр Dejure Foundation.

Согласно решению, Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции обязано принять письменную декларацию Брагиной и считать, что она надлежащим образом выполнила свои обязательства по декларированию

Решение судья ОАСК обосновал тем, что истица не может заполнить электронную декларацию, поскольку у нее нет электронной подписи – от нее она официально отказалась в августе 2019 "из религиозных убеждений".

В центре обратили внимание на то, что Александра Брагина – действующая судья, ежедневно принимающая десятки решений и подписывающая их электронной подписью. Однако именно для деклараций использовать электронную подпись судья отказывается по религиозным убеждениям.

Это решение создает опасный прецедент и ломает всю логику электронного декларирования, подчеркнули эксперты.

"С 2016-го Украина отказалась от бумажных деклараций и перешла на электронные, которые автоматически появляются на сайте НАПК и доступны всем. Эта прозрачность является ключевой особенностью декларирования, действенным способом предотвращения коррупции и общественного контроля состояния чиновников. Предоставление возможности вернуться к бумажным декларациям полностью перечеркивает достижение этой реформы", – считает председатель правления  Dejure Foundation Михаил Жернаков.

В организации напомнили, что, согласно ч. 4 ст. 35 Конституции Украины, никто не может быть освобожден от своих обязанностей перед государством или отказаться от исполнения законов по мотивам религиозных убеждений.

"Более того, есть сомнения, что у Брагиной действительно есть такие убеждения. До 2019-го она подавала электронные декларации, а затем решила, что ее религия это запрещает. В самом решении нет ссылки ни на одно доказательство, что у судьи действительно есть такие убеждения и что декларирование им противоречит. Суд просто поверил истцу на слово", – отметили в Dejure Foundation.

Эксперты подчеркнули, что этим решением фактически создается практика, при которой, чтобы избежать электронного декларирования, достаточно просто заявить о наличии религиозных убеждений. Теперь НАПК должно обжаловать решение ОАСК в апелляции.

"Это решение – очередное доказательство, что ОАСК продолжает убивать реформы и борьбу с коррупцией в Украине. Напомним, что безотлагательный законопроект о ликвидации ОАСК уже почти 10 месяцев лежит "под сукном" в парламенте", – добавили в центре. 

В конце 2020 года Высший совет правосудия привлек Брагину к дисциплинарной ответственности за оскорбления участника процесса, причем причиной стали как раз религиозные воззрения, но не судьи, а истца, сообщало издание 368.media.

Истец оспаривал в суде бездействие Ирпенского городского отдела ГМС по невыдаче его дочери паспорта в виде книжечки. Он уверял, что  какое-либо присвоение вместо имени цифрового номера якобы неприемлемо для православия

Когда мужчина решил сослаться на закон "О защите персональных данных", судья Брагина его перебила: "Не нужно мне рассказывать об этом законе, я его знаю наизусть, в отличие от вас – дилетанта, который сейчас мне пытается процитировать положения, извлеченные из закона! Религиозные обряды будете проводить в соответствующих заведениях, а не в судебном заседании". 

Контекст:

Закон об электронных декларациях народные депутаты приняли в 2016 году. Электронное декларирование доходов государственных чиновников входило в список требований Евросоюза для получения безвиза. Электронные декларации может просмотреть любой гражданин на сайте НАПК.

27 октября 2020 года Конституционный Суд отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

После решения КСУ в Украине начался конституционный кризис. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

29 октября после заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

4 декабря 2020 года Верховная Рада вернула уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации – депутаты приняли законопроект №4460, который предусматривает штраф и ограничение свободы, но не тюремное заключение.

В июне 2021 года Верховная Рада ужесточила ответственность за недостоверное декларирование.

Теги: религия, декларация, судьи, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, НАПК, декларирование, электронное декларирование, судья, административный суд, суд, ОАСК
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