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Рада проголосовала за ликвидацию ОАСК

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Законопроект о ликвидации ОАСК приняли 310 голосами
Законопроект о ликвидации ОАСК приняли 310 голосами
Фото: Михайло Жернаков / Facebook

Верховная Рада на заседании 13 декабря проголосовала за ликвидацию Окружного административного суда Киева.

Об этом глава фундации Dejure Михаил Жернаков написал в Facebook, а нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк подтвердил в Telegram. 

https://www.facebook.com/mzhernakov/posts/pfbid022vnaq3SKuzVURrGTm2PzJ3RKZ4hCCmr4dV54EYH4Ci4jwaTNorKvFpP1eu1J35BTl

Железняк написал, что соответствующие законопроекты №5369 (о ликвидации ОАСК) и №5370 (об изменениях в закон о судоустройстве и статусе судей) приняли в целом 310 и 326 голосами. 

Заместитель главы Офиса президента Украины Андрей Смирнов в ноябре высказывал мнение, что ликвидация ОАСК состоится не ранее лета 2023 года

Контекст:

26 июля 2019 года были обнародованы аудиозаписи, сделанные в кабинете главы ОАСК Павла Вовка. Тогда в прокуратуре заявили, что судьи ОАСК системно вмешивались в деятельность высших органов власти Украины. В ОАСК заявляли о грубом вмешательстве в свою деятельность, попытках давления на судей и их дискредитации. Вовк сказал, что обыски в помещении суда – это "цирк", а записи разговоров судей, обнародованные правоохранителями, сфальсифицированы.

Дело о злоупотреблениях в ОАСК расследовало НАБУ, 17 марта 2021 года Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о завершении досудебного следствия. В то же время Вовк отказывался приходить как на допросы в НАБУ, так и на заседания Высшего антикоррупционного суда.

30 июля 2020 года на сайте президента появилась петиция с призывом ликвидировать ОАСК "в связи с полной потерей авторитета", в октябре она набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов. Президент Владимир Зеленский заявил, что поддерживает перезагрузку Окружного админсуда Киева.

13 апреля 2021 года пресс-служба президента сообщила, что глава государства внес в Верховную Раду проект закона №5369 о ликвидации Окружного административного суда Киева как неотложный. Зеленский подчеркнул, что ОАСК "так и не смог вернуть доверие к себе, но справился с возвращением скандалов и странных решений, далеких от понимания справедливости". Законопроект до сегодняшнего дня не рассматривали в зале парламента. 

9 декабря 2022 года Вовк был внесен в санкционный список Госдепа США

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Верховная Рада, закон, законопроект, Окружной админсуд Киева, ОАСК, Ярослав Железняк
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