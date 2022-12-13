Рада проголосовала за ликвидацию ОАСК

Об этом глава фундации Dejure Михаил Жернаков написал в Facebook, а нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк подтвердил в Telegram.

Железняк написал, что соответствующие законопроекты №5369 (о ликвидации ОАСК) и №5370 (об изменениях в закон о судоустройстве и статусе судей) приняли в целом 310 и 326 голосами.

Заместитель главы Офиса президента Украины Андрей Смирнов в ноябре высказывал мнение, что ликвидация ОАСК состоится не ранее лета 2023 года.