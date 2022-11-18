В Офисе президента ожидают, что ликвидация ОАСК состоится не раньше лета 2023 года

В материале "Схем" идет речь о том, что ОАСК должен был сыграть ключевую роль в плане РФ по установлению в Украине незаконной власти в случае захвата Киева – судьи ОАСК Евгений Аблов и Игорь Качур открыли производство по искам Януковича, несмотря на то, что сроки давности их подачи истекли. Предполагается, что они могли принять решения в пользу экс-президента Украины Виктора Януковича, которые позволили бы ему "легализовать" свой статус в Украине. После отступления войск РФ от Киева оба иска были закрыты.

Смирнов, как отмечают "Схемы", курирует судебную реформу в Украине.

Он считает, что затягивание с ликвидацией ОАСК связано с процессом отбора новых судей, который, в свою очередь, возможен только после завершения реформирования Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия.

Судьи, которые, как пишет СМИ, могли быть задействованы в плане Кремля по "легитимизации" Януковича, продолжают работать в ОАСК. Журналисты "Схем" спросили, означает ли, что судьи, фигурирующие в материале, продолжат работать в суде до лета, Смирнов ответил, что "этот вопрос не к нему".