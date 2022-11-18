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В Офисе президента ожидают, что ликвидация ОАСК состоится не раньше лета 2023 года

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Смирнов связывает процесс ликвидации ОАСК с набором новых судей
Смирнов связывает процесс ликвидации ОАСК с набором новых судей
Фото: radiosvoboda.org

Заместитель главы Офиса президента Украины Андрей Смирнов ожидает, что ликвидация Окружного административного суда Киева состоится не раньше лета 2023 года. Об этом он заявил в комментарии журналистам программы "Схемы" (проект "Радіо Свобода").

В материале "Схем" идет речь о том, что ОАСК должен был сыграть ключевую роль в плане РФ по установлению в Украине незаконной власти в случае захвата Киева – судьи ОАСК Евгений Аблов и Игорь Качур открыли производство по искам Януковича, несмотря на то, что сроки давности их подачи истекли. Предполагается, что они могли принять решения в пользу экс-президента Украины Виктора Януковича, которые позволили бы ему "легализовать" свой статус в Украине. После отступления войск РФ от Киева оба иска были закрыты. 

Смирнов, как отмечают "Схемы", курирует судебную реформу в Украине.

Он считает, что затягивание с ликвидацией ОАСК связано с процессом отбора новых судей, который, в свою очередь, возможен только после завершения реформирования Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия. 

Судьи, которые, как пишет СМИ, могли быть задействованы в плане Кремля по "легитимизации" Януковича, продолжают работать в ОАСК. Журналисты "Схем" спросили, означает ли, что судьи, фигурирующие в материале, продолжат работать в суде до лета, Смирнов ответил, что "этот вопрос не к нему".

Контекст:

26 июля 2019 года были обнародованы аудиозаписи, сделанные в кабинете главы ОАСК Павла Вовка. Тогда в прокуратуре заявили, что судьи ОАСК системно вмешивались в деятельность высших органов власти Украины. В ОАСК заявляли о грубом вмешательстве в свою деятельность, попытках давления на судей и их дискредитации. Вовк сказал, что обыски в помещении суда – это "цирк", а записи разговоров судей, обнародованные правоохранителями, сфальсифицированы.

Качур и Аблов фигурируют в расследовании НАБУ. 

Дело о злоупотреблениях в ОАСК расследовало НАБУ, 17 марта 2021 года Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о завершении досудебного следствия. В то же время Вовк отказывался приходить как на допросы в НАБУ, так и на заседания Высшего антикоррупционного суда.

30 июля 2020 года на сайте президента появилась петиция с призывом ликвидировать ОАСК "в связи с полной потерей авторитета", в октябре она набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов. Президент Владимир Зеленский заявил, что поддерживает перезагрузку Окружного админсуда Киева.

13 апреля пресс-служба президента сообщила, что глава государства внес в Верховную Раду проект закона о ликвидации Окружного административного суда Киева как неотложный. Зеленский подчеркнул, что ОАСК "так и не смог вернуть доверие к себе, но справился с возвращением скандалов и странных решений, далеких от понимания справедливости".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Высшая квалификационная комиссия судей, НАБУ, Высший совет правосудия, Андрей Смирнов, Окружной админсуд Киева, Евгений Аблов, ОАСК
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