Глава ОАСК не удивлен, что попал под санкции США. Но Госдеп, по его мнению, "ввели в заблуждение"

Вовк заявил, что на протяжении семи лет ОАСК и "он лично" являются "объектом чрезмерного внимания группы международных авантюристов и их местной агентуры" Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Санкции против него США ввели 9 декабря, в Международный день борьбы с коррупцией. Ограничения против главы ОАСК применили "за вымогательство взяток в обмен на вмешательство в судебные и другие публичные процессы". Вовк заявил, что решение не стало для него неожиданностью.

"Это "логическое" развитие событий многолетней кампании, направленной на получение определенными международными структурами контроля за судебной властью Украины, – утверждает глава ОАСК. – А после начала слушания у ВАКС дела о так называемом захвате власти и понимании заказчиками полной его бесперспективности чего-то подобного стоило ожидать".

Он не назвал имен "инициаторов кампании", но утверждает, что "эти люди, пытаясь уйти от ответственности за безрезультатно потраченные время и деньги и пользуясь своими связями, ввели в заблуждение Госдепартамент США".

Вовк заявил, что на протяжении семи лет ОАСК и "он лично" являются "объектом чрезмерного внимания группы международных авантюристов и их местной агентуры".

"Столько времени на борьбу со мной тратятся большие ресурсы, в том числе, пожалуй, и средства американских налогоплательщиков. Псевдодела, вымышленные взятки, публичные обвинения без приговоров, преследование всех моих родственников. Не было разве только сжигания на костре. И все безрезультатно! За последние годы мне пришлось многое пережить, так что переживу и отсутствие возможности съездить в США", – написал он.

Сейчас, по утверждению Вовка, он находится в Украине и "не планирует никуда ехать". Обвинения в свой адрес считает "абсурдными".