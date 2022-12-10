Глава ОАСК не удивлен, что попал под санкции США. Но Госдеп, по его мнению, "ввели в заблуждение"

Санкции против него США ввели 9 декабря, в Международный день борьбы с коррупцией. Ограничения против главы ОАСК применили "за вымогательство взяток в обмен на вмешательство в судебные и другие публичные процессы". Вовк заявил, что решение не стало для него неожиданностью.
"Это "логическое" развитие событий многолетней кампании, направленной на получение определенными международными структурами контроля за судебной властью Украины, – утверждает глава ОАСК. – А после начала слушания у ВАКС дела о так называемом захвате власти и понимании заказчиками полной его бесперспективности чего-то подобного стоило ожидать".
Он не назвал имен "инициаторов кампании", но утверждает, что "эти люди, пытаясь уйти от ответственности за безрезультатно потраченные время и деньги и пользуясь своими связями, ввели в заблуждение Госдепартамент США".
Вовк заявил, что на протяжении семи лет ОАСК и "он лично" являются "объектом чрезмерного внимания группы международных авантюристов и их местной агентуры".
"Столько времени на борьбу со мной тратятся большие ресурсы, в том числе, пожалуй, и средства американских налогоплательщиков. Псевдодела, вымышленные взятки, публичные обвинения без приговоров, преследование всех моих родственников. Не было разве только сжигания на костре. И все безрезультатно! За последние годы мне пришлось многое пережить, так что переживу и отсутствие возможности съездить в США", – написал он.
Сейчас, по утверждению Вовка, он находится в Украине и "не планирует никуда ехать". Обвинения в свой адрес считает "абсурдными".
Вовк возглавляет ОАСК с 2015 года.
26 июля 2019 года были обнародованы аудиозаписи, сделанные в кабинете Вовка. Тогда в прокуратуре заявили, что судьи ОАСК системно вмешивались в деятельность высших органов власти Украины. В ОАСК заявляли о грубом вмешательстве в свою деятельность, попытках давления на судей и их дискредитации. Вовк сказал, что обыски в помещении суда – это "цирк", а записи разговоров судей, обнародованные правоохранителями, сфальсифицированы.
Дело о злоупотреблениях в ОАСК расследовало Национальное антикоррупционное бюро, 17 марта 2021 года Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о завершении досудебного следствия. В то же время Вовк отказывался приходить как на допросы в НАБУ, так и на заседания ВАКС.
В ноябре 2022 года ВАКС разрешил принудительно доставить в суд четырех судей ОАСК, в том числе Вовка, после того, как он в седьмой раз не пришел на судебное заседание по делу о пленках ОАСК. После этого, 18 ноября, Вовк сообщил, что пришел с коллегами на заседание ВАКС, чтобы "не раскручивалась спираль правового произвола". Он утверждает, что до сих пор не получил уведомление о подозрении и повестку в суд.
Кроме того, 30 июля 2020 года на сайте президента появилась петиция с призывом ликвидировать ОАСК "в связи с полной потерей авторитета", в октябре она набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов. Президент Владимир Зеленский заявил, что поддерживает перезагрузку Окружного админсуда Киева.
13 апреля 2021 года президент подал в Верховную Раду проект закона №5369, предусматривающий ликвидацию ОАСК и создание Киевского городского окружного административного суда. 1 июня его включили в повестку дня, но законопроект до сих пор не рассмотрен народными депутатами Украины.
По данным СМИ, Вовк помогал окружению бизнесмена Игоря Коломойского в решении одного из так называемых дел "ПриватБанка", влиял на процесс увольнения главы Конституционного Суда Украины Станислава Шевчука, а ОАСК должен был сыграть ключевую роль в плане России по возвращению Виктора Януковича к власти в случае захвата Киева.