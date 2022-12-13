Зеленский о ликвидации ОАСК: Эта история завершилась. А история реформ продолжается

"Сегодня я подписал принятый Верховной Радой закон о ликвидации ОАСК – Окружного административного суда Киева. Эта история завершилась. А история реформ продолжается – продолжается даже во время такой войны", – сказал глава государства.

На пленарном заседании 13 декабря Верховная Рада поддержала законопроекты №5369 (о ликвидации ОАСК) и №5370 (об изменениях в закон о судоустройстве и статусе судей). "За" проголосовали 310 и 326 нардепов соответственно.

Зеленский подписал их вечером 13 декабря.