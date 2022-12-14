Решение Рады о ликвидации ОАСК суд назвал не соответствующим Конституции. Правоведы говорят, что уволить судей может только ВСП, а он неполномочен

"Верховная Рада Украины приняла законопроект №5369 о ликвидации Окружного административного суда Киева и создании Киевского городского окружного административного суда. Такое решение не отвечает положениям Конституции Украины, положениям процессуального законодательства и требованиям военного времени", – говорится в заявлении.
В ОАСК отметили, что "судьи и сотрудники аппарата суда будут действовать в соответствии с предписаниями Конституции Украины и профильного законодательства, неукоснительно выполнять возложенные на них обязанности, как это происходило с первого дня работы суда в 2004 году".
"Процент удовлетворенных исков, рассмотренных судьями Окружного административного суда Киева, всегда был высоким и свидетельствовал лишь об одном – доверии граждан к суду. С начала года процент обеспечения был на уровне 78–82%, а это значит, что каждые 8 из 10 исков суд рассмотрел в пользу истцов. И это главный показатель нашей ежедневной работы, которую пытаются остановить политически мотивированным решением", – заявили в суде.
Ситуацию с работой ОАСК прокомментировала в Fаcebook аналитико-адвокационная фундация Dejure.
"Что будет с [председателем суда Павлом] Вовком и другими судьями ОАСК? К сожалению, они до сих пор имеют статус судьи. Уволить их может только Высший совет правосудия, а он пока неполномочный. В середине января ожидается съезд судей, который сможет подобрать достаточное количество членов ВСП, чтобы сделать орган полномочным", – говорится в посте.
Правоведы отмечают, что "пока судьи продолжают получать судейское вознаграждение, хотя и не будут осуществлять правосудие".
13 декабря Верховная Рада поддержала законопроекты №5369 (о ликвидации ОАСК) и №5370 (об изменениях в закон о судоустройстве и статусе судей). "За" проголосовали 310 и 326 нардепов соответственно.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал их вечером.
26 июля 2019 года были обнародованы аудиозаписи, сделанные в кабинете главы ОАСК Вовка. Тогда в прокуратуре заявили, что судьи ОАСК системно вмешивались в деятельность высших органов власти Украины. В ОАСК заявляли о грубом вмешательстве в свою деятельность, попытках давления на судей и их дискредитации. Вовк сказал, что обыски в помещении суда – это "цирк", а записи разговоров судей, обнародованные правоохранителями, сфальсифицированы.
Дело о злоупотреблениях в ОАСК расследовало Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), 17 марта 2021 года Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о завершении досудебного следствия. В то же время Вовк отказывался приходить как на допросы в НАБУ, так и на заседания Высшего антикоррупционного суда.
30 июля 2020 года на сайте президента появилась петиция с призывом ликвидировать ОАСК "в связи с полной потерей авторитета", в октябре она набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов. Зеленский заявил, что поддерживает перезагрузку ОАСК.
13 апреля 2021 года пресс-служба президента сообщила, что глава государства внес в Верховную Раду проект закона №5369 о ликвидации Окружного административного суда Киева как неотложный. Зеленский подчеркнул, что ОАСК "так и не смог вернуть доверие к себе, но справился с возвращением скандалов и странных решений, далеких от понимания справедливости". Законопроект до сегодняшнего дня не рассматривали в зале парламента.
9 декабря 2022 года Вовк был внесен в санкционный список Госдепа США.