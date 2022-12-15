Зеленский о предложении остановиться после выхода на линии 23 февраля: Это не будет финалом

Журналист в разговоре с Зеленским высказал мнение, что Украина стоит перед выбором: продолжать продвижение к границам 1991 года после деоккупации территорий, захваченных за время вторжения, начавшегося 24 февраля, или сказать "нет, цена слишком высока".
Президент Украины подчеркнул, что против замораживания конфликта, он уверен в необходимости деоккупации всей территории страны и восстановления суверенитета в границах 1991 года, в противном случае, по его мнению, агрессия возможна снова.
Комментируя слова журналиста о возможности урегулирования при выходе на линии до 24 февраля, Зеленский сказал: "Это не будет финалом".
Он напомнил, что Украина, отказавшись от ядерного арсенала, получила Будапештский меморандум, который, как предполагалось, гарантирует ее безопасность. Однако эти гарантии не сработали – Россия нарушила принципы мира, Устав ООН и международное право, подчеркнул Зеленский.
"Почему только Украина платит такую высокую цену? Мы благодарны нашим сторонникам, но платим только мы", – продолжил он.
Зеленский добавил, что только президент России Владимир Путин может "перевести войну с военного пути на дипломатический". Для этого ему нужно вывести войска со всей территории Украины, резюмировал глава государства.
Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года. Согласно документу, страны-подписанты – Великобритания, Россия и США – обязались быть гарантами независимости, суверенитета и границ Украины, а также воздерживаться от применения против Украины любого оружия, не только ядерного. Кроме того, подписанты обещали не оказывать на Киев экономическое давление. В обмен Украина отказалась от своего ядерного статуса. Под меморандумом поставили свои подписи тогдашние президент Украины Леонид Кучма, президент РФ Борис Ельцин, президент США Билл Клинтон и премьер Великобритании Джон Мейджор.
Россия в 2014 году нарушила условия меморандума, аннексировав Крым и начав вооруженную агрессию на Донбассе.
Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Россия Будапештское соглашение не нарушила, поскольку не применила в отношении Украины ядерное оружие.
В январе 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что невыполнение Будапештского меморандума означает, что любые договоренности в мире "умножены на ноль".