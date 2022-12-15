Зеленский о предложении остановиться после выхода на линии 23 февраля: Это не будет финалом

Журналист в разговоре с Зеленским высказал мнение, что Украина стоит перед выбором: продолжать продвижение к границам 1991 года после деоккупации территорий, захваченных за время вторжения, начавшегося 24 февраля, или сказать "нет, цена слишком высока".

Президент Украины подчеркнул, что против замораживания конфликта, он уверен в необходимости деоккупации всей территории страны и восстановления суверенитета в границах 1991 года, в противном случае, по его мнению, агрессия возможна снова.

Комментируя слова журналиста о возможности урегулирования при выходе на линии до 24 февраля, Зеленский сказал: "Это не будет финалом".

Он напомнил, что Украина, отказавшись от ядерного арсенала, получила Будапештский меморандум, который, как предполагалось, гарантирует ее безопасность. Однако эти гарантии не сработали – Россия нарушила принципы мира, Устав ООН и международное право, подчеркнул Зеленский.

"Почему только Украина платит такую высокую цену? Мы благодарны нашим сторонникам, но платим только мы", – продолжил он.

Зеленский добавил, что только президент России Владимир Путин может "перевести войну с военного пути на дипломатический". Для этого ему нужно вывести войска со всей территории Украины, резюмировал глава государства.