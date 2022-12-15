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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Минобороны Украины об укреплении береговой линии Крыма Россией: Украинская армия не даст оккупантам испортить курортный сезон

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Российские оккупанты опасаются возможной высадки украинского десанта в Крыму, отметили в ГУР Минобороны
Российские оккупанты опасаются возможной высадки украинского десанта в Крыму, отметили в ГУР Минобороны
Фото: Defense of Ukraine / Twitter

В Министерстве обороны Украины отреагировали на сообщение об укреплении российскими войсками береговой линии во временно оккупированном Крыму.

Соответствующее сообщение 15 декабря опубликовано в Twitter оборонного ведомства.

В ГУР ранее отмечали, что оккупанты опасаются возможной высадки украинского десанта в Крыму. В частности, вдоль берега у села Молочное (Сакский район) оборудуется сеть минных заграждений, окопов и траншей.

Кроме того, российские войска продолжают устанавливать противотанковые бетонные пирамидки, чтобы остановить продвижение тяжелой техники, добавили в разведке.

"Жители оккупированного Крыма сообщают, что знаменитые пляжи на восточном побережье полуострова изуродованы траншеями и бетонными укреплениями, – говорится в сообщении. – Украинская армия не даст оккупантам испортить курортный сезон".

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Министр обороны Украины Алексей Резников допустил, что Украина может вернуть Крым без боя на фоне внутреннего кризиса в РФ.

Развязанная Россией война в Украине закончится к началу лета 2023 года, спрогнозировал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в середине октября. "Для начала" Украина выйдет на границы 1991 года, отметил глава разведки.

Теги: Россия, Крым, Украина, захват, курортный сезон, оборона, минирование, Минобороны, ВСУ, война России против Украины, берег, деоккупация, десант
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