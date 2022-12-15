Минобороны Украины об укреплении береговой линии Крыма Россией: Украинская армия не даст оккупантам испортить курортный сезон

Российские оккупанты опасаются возможной высадки украинского десанта в Крыму, отметили в ГУР Минобороны Фото: Defense of Ukraine / Twitter

Соответствующее сообщение 15 декабря опубликовано в Twitter оборонного ведомства.

В ГУР ранее отмечали, что оккупанты опасаются возможной высадки украинского десанта в Крыму. В частности, вдоль берега у села Молочное (Сакский район) оборудуется сеть минных заграждений, окопов и траншей.

Кроме того, российские войска продолжают устанавливать противотанковые бетонные пирамидки, чтобы остановить продвижение тяжелой техники, добавили в разведке.

"Жители оккупированного Крыма сообщают, что знаменитые пляжи на восточном побережье полуострова изуродованы траншеями и бетонными укреплениями, – говорится в сообщении. – Украинская армия не даст оккупантам испортить курортный сезон".