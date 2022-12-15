Минобороны Украины об укреплении береговой линии Крыма Россией: Украинская армия не даст оккупантам испортить курортный сезон

Соответствующее сообщение 15 декабря опубликовано в Twitter оборонного ведомства.
В ГУР ранее отмечали, что оккупанты опасаются возможной высадки украинского десанта в Крыму. В частности, вдоль берега у села Молочное (Сакский район) оборудуется сеть минных заграждений, окопов и траншей.
Кроме того, российские войска продолжают устанавливать противотанковые бетонные пирамидки, чтобы остановить продвижение тяжелой техники, добавили в разведке.
"Жители оккупированного Крыма сообщают, что знаменитые пляжи на восточном побережье полуострова изуродованы траншеями и бетонными укреплениями, – говорится в сообщении. – Украинская армия не даст оккупантам испортить курортный сезон".
Residents of occupied Crimea report that the famous beaches on the East coast of the peninsula have been marred by trenches and concrete fortifications.— Defense of Ukraine (@DefenceU) December 15, 2022
The #UAarmy will not let the occupiers spoil the next vacation season. pic.twitter.com/9hz7e21E1h
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.
Министр обороны Украины Алексей Резников допустил, что Украина может вернуть Крым без боя на фоне внутреннего кризиса в РФ.
Развязанная Россией война в Украине закончится к началу лета 2023 года, спрогнозировал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в середине октября. "Для начала" Украина выйдет на границы 1991 года, отметил глава разведки.