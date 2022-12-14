Бульвар Шоубиз
 
14 декабря, 2022
 
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"Стартуем уже этим летом". Джапарова и Буданов анонсировали сезон медовой пахлавы в Крыму

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Джапарова и Буданов встретились в ресторане крымскотатарской кухни
Джапарова и Буданов встретились в ресторане крымскотатарской кухни
Фото: Emine Dzheppar / Facebook

Замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова 14 декабря разместила в Facebook фото, на котором запечатлена вместе с начальником Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины Кириллом Будановым в киевском ресторане крымскотатарской кухни "Мусафир".

"Стартуем уже этим летом. Сезон пахлавы медовой. В Крыму", – подписала она фото.

https://www.facebook.com/edzhaparova/posts/pfbid022S4iayahbJPbDbX5gUYb152NUbjwbooZEpX7bHs2PcrdcNMDtpP5JXQ6dbQdXVuYl

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Министр обороны Украины Алексей Резников допустил, что Украина может вернуть Крым без боя на фоне внутреннего кризиса в РФ.

Заместитель Резникова Владимир Гаврилов не исключил, что силы обороны Украины зайдут в оккупированный РФ Крым до конца декабря. Он высказал мнение, что ВСУ продолжат воевать зимой, используя набранный темп.

Развязанная Россией война в Украине закончится к началу лета 2023 года, спрогнозировал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в середине октября. "Для начала" Украина выйдет на границы 1991 года, отметил глава разведки.

Теги: Крым, война России против Украины, Эмине Джапарова, лето, Кирилл Буданов
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