Эффективность украинской ПВО достигла 80% – Резников

Резников сообщил, что эффективность украинской ПВО выросла с 50% в начале вторжения до 80% в декабре Фото: ЕРА

Об этом министр обороны Украины Алексей Резников рассказал в интервью The Guardian, которое вышло 15 декабря.

В статье отмечается, что Россия осенью регулярно атакует объекты энергетической инфраструктуры Украины, а Украина "демонстрирует все большее мастерство в сбивании ракет и беспилотников".

Эффективность украинской ПВО выросла с 50% в начале вторжения до 80% в декабре, сказал Резников. Он в качестве примера вспомнил, что 5 декабря во время массированной атаки украинские защитники сбили более 60 из свыше 70 запущенных Россией ракет.