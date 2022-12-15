Эффективность украинской ПВО достигла 80% – Резников

Об этом министр обороны Украины Алексей Резников рассказал в интервью The Guardian, которое вышло 15 декабря.
В статье отмечается, что Россия осенью регулярно атакует объекты энергетической инфраструктуры Украины, а Украина "демонстрирует все большее мастерство в сбивании ракет и беспилотников".
Эффективность украинской ПВО выросла с 50% в начале вторжения до 80% в декабре, сказал Резников. Он в качестве примера вспомнил, что 5 декабря во время массированной атаки украинские защитники сбили более 60 из свыше 70 запущенных Россией ракет.
Система противовоздушной обороны Украины уникальна, потому что ее создали из всех доступных средств, заявляли в Воздушных силах ВСУ в ноябре. Имеющихся средств недостаточно, подчеркивал тогда спикер ВС ВСУ Юрий Игнат.
Процесс усиления противовоздушной и противодронной обороны Украины происходит постоянно, заявил президент Украины Владимир Зеленский 14 декабря. По его словам, на этой неделе в вопросе ПВО был достигнут значительный прогресс.