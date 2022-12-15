Германия предоставила Украине боеприпасы к гранатометам, артиллерии и системам ПВО – бундесвер

По данным ведомства, по сравнению с ситуаций неделей ранее украинским военным передали ракеты для систем противовоздушной обороны IRIS-T (число боеприпасов не указано), 30 тыс. выстрелов для гранатомета калибра 40 мм, 5 тыс. снарядов для артиллерийских систем калибра 155 мм.
Кроме того, в список передаваемого Украине Берлин внес:
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь, помогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.
ВСУ среди прочего уже получили от Германии противотанковое оружие, самоходные гаубицы, зенитные самоходные установки Gepard, систему ПВО IRIS-T, РСЗО, а также каски, обмундирование, палатки и медикаменты.
В начале декабря Германия предоставила новый пакет помощи ВСУ и запланировала в будущем поставки еще семи самоходных зенитных установок Gepard.
7 декабря глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман сообщила в Twitter, что США одобрили поставки немецких танков Leopard 2 Украине. По словам политика, американские партнеры ожидают, что Германия выполнит свои обязательства.