Германия предоставила Украине боеприпасы к гранатометам, артиллерии и системам ПВО – бундесвер

По данным ведомства, по сравнению с ситуаций неделей ранее украинским военным передали ракеты для систем противовоздушной обороны IRIS-T (число боеприпасов не указано), 30 тыс. выстрелов для гранатомета калибра 40 мм, 5 тыс. снарядов для артиллерийских систем калибра 155 мм.

Кроме того, в список передаваемого Украине Берлин внес:

две бронированные ремонтно-эвакуационные машины;

четыре машины скорой помощи;

18 грузовиков с колесной формулой 8x8 со сменным кузовом.

Война России против Украины. Главное (обновляется)