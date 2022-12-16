Дерзкий план Залужного, Гиркин против Соловьева, Лукашенко сорвался. Стрим Бацман с Шустером. Трансляция

Видео: Алеся Бацман / YouTube

Во время интервью Шустер говорил о деоккупации украинских территорий, заочной перепалке российского пропагандиста Владимира Соловьева с бывшим главарем донецких террористов Игорем Гиркиным, военных маневрах белорусской армии, планируемом визите президента РФ Владимира Путина к считающему себя президентом Беларуси Александру Лукашенко и другом.

Шустер родился в 1952 году в Вильнюсе (Литва). В 1971 году он эмигрировал с родителями в Канаду. В 1976 году окончил факультет биохимии и физиологии Университета Макгилла в Монреале, после чего переехал в Италию.

С 1978 года занимается журналистикой. Освещал военные действия в Афганистане, на Ближнем Востоке, в Никарагуа, Чаде для Newsweek, Der Spiegel, Libération, La Repubblica. В 1988 году начал сотрудничество с "Радио Свобода", в 1996–2001 годах возглавлял московский офис радиостанции. В РФ также работал на НТВ.

С 2005 года работает в Украине. Его шоу выходили на каналах ICTV, "Интер", "Украина", "Первый национальный", "24", "112 Украина", "1+1", с сентября 2019 года программа "Свобода слова Савика Шустера" транслировалась в эфире канала "Украина" до июля 2022 года, когда собственник канала Ринат Ахметов принял решение выйти из медиабизнеса.