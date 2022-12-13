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Шустер: Немецкие деньги уходили в карманы путинской элиты

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Шустер отметил, что партия Меркель это партия большого бизнеса
Шустер отметил, что партия Меркель – это партия большого бизнеса
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман журналист и телеведущий Савик Шустер прокомментировал роль бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель в "укреплении обороноспособности России".

"Много [сделала для этого]. [...] Ее партия [ХДС, Христианско-демократический союз] – это партия большого бизнеса в том числе. Таким образом, она должна была защищать их интересы. Их интересы, естественно, были в том числе и в России – российский рынок. "Мы [немцы] продаем России. Россия нам дает дешевле энергию, то есть газ и нефть", – объяснил он.

Телеведущий подчеркнул, что "это нельзя назвать бартером, но это, в принципе, почти бартер".

"Бюджет России Германия пополняла существенно и, естественно, вооруженные силы России могли этим воспользоваться, если бы в России не было коррупции. Но эти деньги Ангелы Меркель (я условно говорю) – немецкие деньги – уходили в карманы этой всей путинской элиты. И армия [РФ] выглядит так, как она сейчас выглядит", – сказал Шустер.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Меркель занимала должность канцлера с 2005 года. После 15 лет на посту она отказалась снова выдвигать свою кандидатуру на выборах. 

26 сентября 2021 года в Германии прошли выборы в Бундестаг. 26 октября полномочия Меркель на посту канцлера прекратились. Новым канцлером стал Олаф Шольц.

7 октября 2022 года Меркель говорила, что прочный мир в Европе может быть достигнут только при участии России. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк  в Twitter отреагировал на это заявление, назвав его "чистым лицемерием".

13 октября Меркель сказала, что считает правильными свои решения относительно покупки газа у России, когда она возглавляла правительство. "Мы всегда действуем в то время, в котором находимся", – заявила экс-канцлер.

Партию ХДС Меркель возглавляла с 2000-го по 2018 год.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
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