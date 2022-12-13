Шустер: Немецкие деньги уходили в карманы путинской элиты

"Много [сделала для этого]. [...] Ее партия [ХДС, Христианско-демократический союз] – это партия большого бизнеса в том числе. Таким образом, она должна была защищать их интересы. Их интересы, естественно, были в том числе и в России – российский рынок. "Мы [немцы] продаем России. Россия нам дает дешевле энергию, то есть газ и нефть", – объяснил он.

Телеведущий подчеркнул, что "это нельзя назвать бартером, но это, в принципе, почти бартер".

"Бюджет России Германия пополняла существенно и, естественно, вооруженные силы России могли этим воспользоваться, если бы в России не было коррупции. Но эти деньги Ангелы Меркель (я условно говорю) – немецкие деньги – уходили в карманы этой всей путинской элиты. И армия [РФ] выглядит так, как она сейчас выглядит", – сказал Шустер.

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