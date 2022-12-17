Зеленский о возможности поединка с Путиным: Всегда готов. Хоть завтра

"Всегда готов. Хоть с завтрашнего дня. Но это будет последний саммит президента Путина", – сказал Зеленский, говоря о возможности "единоборства" с Путиным.
На слова журналиста, что у Путина, похоже, есть навязчивая идея что-то донести до Зеленского, украинский президент ответил: "Человек, настоящий, если он хочет передать кому-то сообщение, например, если он хочет его избить, ну, он делает это сам, не прибегая к услугам посредника. Если бы мне нужно было передать такое сообщение Путину, я бы сделал это сам".
Президент Украины Владимир Зеленский в преддверии полномасштабной войны и на протяжении нескольких месяцев после ее начала настаивал на личной встрече с президентом России Владимиром Путиным. Однако в Москве отвечали отказом, требовали капитуляции Украины и принятия условий РФ.
30 сентября Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.
В ответ Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.
10 ноября Зеленский уточнил, что все же не исключает переговоров с РФ. Он подчеркнул, что, "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь".
Аналитики американского Института исследования войны считают, что Путин использует призывы к переговорному процессу, чтобы "изолировать" Украину от поддержки партнеров. По мнению экспертов, Путин хочет использовать период прекращения огня, чтобы дать своим войскам время для восстановления.