Зеленский о возможности поединка с Путиным: Всегда готов. Хоть завтра

Зеленский: Если бы мне нужно было передать такое сообщение Путину, я бы сделал это сам Фото: EPA

"Всегда готов. Хоть с завтрашнего дня. Но это будет последний саммит президента Путина", – сказал Зеленский, говоря о возможности "единоборства" с Путиным.

На слова журналиста, что у Путина, похоже, есть навязчивая идея что-то донести до Зеленского, украинский президент ответил: "Человек, настоящий, если он хочет передать кому-то сообщение, например, если он хочет его избить, ну, он делает это сам, не прибегая к услугам посредника. Если бы мне нужно было передать такое сообщение Путину, я бы сделал это сам".