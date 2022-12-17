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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Глава ЦРУ заявил, что Россия не серьезно относится к переговорам с Украиной

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Большинство конфликтов заканчиваются переговорами, считает глава ЦРУ
Большинство конфликтов заканчиваются переговорами, считает глава ЦРУ
Фото: EPA

Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс в интервью PBS, опубликованном 16 декабря, заявил, что Россия на данный момент не серьезно относится к переговорам с Украиной.

Интервьюер Джуди Вудрафф напомнил слова председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли. Милли считает, что зима может быть временем для переговоров между Украиной и Россией.

Бернс ответил, что переговоры требуют серьезности со стороны россиян. В то же время он заявил, что большинство конфликтов все-таки заканчиваются переговорами. 

Контекст:

Спустя месяцы после полномасштабного вторжения президент РФ Владимир Путин требовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.

16 ноября украинский президент сообщил, что "получал сигналы от партнеров" о желании Путина провести переговоры. В ответ Зеленский "предложил публичную форму [переговоров], потому что Россия ведет с Украиной войну публичную".

3 декабря президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что России можно предоставить гарантии ее безопасности, если Москва согласится на переговоры о мире в Украине. Французский президент упомянул опасения президента России Владимира Путина о том, что НАТО придет к границам РФ.

На заявление Макрона негативно отреагировали в Украине – Макрону ответили глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, секретарь СНБО Алексей Данилов

Теги: Россия, США, Украина, ЦРУ, переговоры, война России против Украины, Марк Милли, Уильям Бернс
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