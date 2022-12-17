Глава ЦРУ заявил, что Россия не серьезно относится к переговорам с Украиной

Интервьюер Джуди Вудрафф напомнил слова председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли. Милли считает, что зима может быть временем для переговоров между Украиной и Россией.

Бернс ответил, что переговоры требуют серьезности со стороны россиян. В то же время он заявил, что большинство конфликтов все-таки заканчиваются переговорами.