Глава МИД Британии заявил, что не видит желания Путина вести переговоры с Украиной

"На самом деле я не вижу никаких сигналов со стороны российской стороны, которые бы убедили меня, что Владимир Путин готов добросовестно вступить в такие переговоры. Его риторика все еще очень конфронтационная", – сказал Клеверли.
При этом он отметил, что любые переговоры должны быть реальными и содержательными.
"Они не могут быть просто прикрытием для перевооружения России и последующей вербовки ею солдат, будь то ЧВК "Вагнер" или [мобилизованные] из тюрем", – сказал Клеверли.
Министр отметил, что содержание мирных переговоров и их условия должны определять именно украинцы, так как это они гибнут в войне, развязанной Россией. Он подчеркнул, что Британия хочет, чтобы такие переговоры начались как можно скорее.
Президент Украины Владимир Зеленский в преддверии полномасштабной войны и на протяжении нескольких месяцев после ее начала настаивал на личной встрече с Путиным. Однако в Москве отвечали отказом, требовали капитуляции Украины и принятия условий РФ.
30 сентября Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.
В ответ Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.
10 ноября Зеленский уточнил, что все же не исключает переговоров с РФ. Он подчеркнул, что, "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь".
Аналитики американского Института исследования войны считают, что Путин использует призывы к переговорному процессу, чтобы "изолировать" Украину от поддержки партнеров. По мнению экспертов, Путин хочет использовать период прекращения огня, чтобы дать своим войскам время для восстановления.