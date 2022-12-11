Глава МИД Британии заявил, что не видит желания Путина вести переговоры с Украиной

"На самом деле я не вижу никаких сигналов со стороны российской стороны, которые бы убедили меня, что Владимир Путин готов добросовестно вступить в такие переговоры. Его риторика все еще очень конфронтационная", – сказал Клеверли.

При этом он отметил, что любые переговоры должны быть реальными и содержательными.

"Они не могут быть просто прикрытием для перевооружения России и последующей вербовки ею солдат, будь то ЧВК "Вагнер" или [мобилизованные] из тюрем", – сказал Клеверли.

Министр отметил, что содержание мирных переговоров и их условия должны определять именно украинцы, так как это они гибнут в войне, развязанной Россией. Он подчеркнул, что Британия хочет, чтобы такие переговоры начались как можно скорее.