Посол Украины в Германии: Сейчас Украине не нужны посредники, ей нужны союзники

Макеев: О мире в Украине нельзя договориться, за него нужно бороться Фото: Oleksii Makeiev / Facebook

По словам Макеева, его заверили, что переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным не будет, если Украина этого не захочет.

"Если Украина будет на это готова, мы решим, при каких обстоятельствах будут проводиться такие переговоры. Но сейчас нам не нужны посредники, нам нужны союзники. Поскольку о мире в Украине нельзя договориться, за него нужно бороться", – сказал дипломат.