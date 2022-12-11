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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Посол Украины в Германии: Сейчас Украине не нужны посредники, ей нужны союзники

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Макеев: О мире в Украине нельзя договориться, за него нужно бороться
Макеев: О мире в Украине нельзя договориться, за него нужно бороться
Фото: Oleksii Makeiev / Facebook

Украине в войне, которую развязала против нее Россия, на данном этапе нужны не посредники, а союзники. Об этом заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев в интервью Welt Am Sonntag, которое вышло 11 декабря.

По словам Макеева, его заверили, что переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным не будет, если Украина этого не захочет.

"Если Украина будет на это готова, мы решим, при каких обстоятельствах будут проводиться такие переговоры. Но сейчас нам не нужны посредники, нам нужны союзники. Поскольку о мире в Украине нельзя договориться, за него нужно бороться", – сказал дипломат.

Контекст:

Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате. В мае переговорный процесс был приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объяснили в Офисе президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в преддверии полномасштабной войны и на протяжении нескольких месяцев после ее начала настаивал на личной встрече с Путиным. Однако в Москве отвечали отказом, требовали капитуляции Украины и принятия условий РФ.

30 сентября Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В ответ Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он. 

10 ноября Зеленский уточнил, что все же не исключает переговоров с РФ. Он подчеркнул, что, "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь"

Аналитики американского Института исследования войны считают, что Путин использует призывы к переговорному процессу, чтобы "изолировать" Украину от поддержки партнеров. По мнению экспертов, Путин хочет использовать период прекращения огня, чтобы дать своим войскам время для восстановления.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, Германия, Украина, переговоры, Алексей Макеев, война России против Украины
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