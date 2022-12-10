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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Полное восстановление территориальной целостности Украины не может быть предметом переговоров – Кулеба

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Кулеба: Люди могут 100 раз сказать: "Это не наша война", но российская агрессия против Украины имеет глобальные последствия
Кулеба: Люди могут 100 раз сказать: "Это не наша война", но российская агрессия против Украины имеет глобальные последствия
Фото: mfa.gov.ua

Восстановление территориальной целостности Украины в границах до 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и начала агрессию на востоке страны, – это обязательное условие для победы Украины, которое не может быть предметом переговоров.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил 10 декабря, выступая по видеосвязи перед участниками форума World Policy Forum в Абу-Даби, его цитирует пресс-служба МИД.

"Полное восстановление территориальной целостности Украины в пределах границ, которые были до февраля 2014, когда Россия напала и оккупировала Крым, является обязательным условием победы и не может быть предметом переговоров. Дальше возникает более широкий вопрос: как достичь стратегической победы не только Украины, но и всего международного сообщества, заставив Россию играть по правилам?" – сказал глава МИД.

Международное сообщество одержит стратегическую победу в случае, если Россия начнет придерживаться мирового правопорядка и будет "играть по правилам", подчеркнул Кулеба.

Если для этого стране нужна смена власти, то россиянам нужно будет пройти эту трансформацию и произойти это должно только изнутри, продолжил он.

Международное сообщество может создать условия для осознания этой необходимости гражданами РФ, считает Кулеба.

"Ни одна страна в мире не хочет, чтобы постоянный член Совбеза ООН, ядерное государство, имел право на вооруженное вторжение и массовые зверства. Если России это сойдет с рук, все остальные, кто хочет менять границы силой, будут иметь соблазн это повторить. Люди могут 100 раз сказать: "Это не наша война", но правда в том, что российская агрессия против Украины имеет глобальные последствия. Поэтому мы все заинтересованы в ее скорейшем завершении победой Украины, защищающей не только себя, но и правила, на которых основан мир", – добавил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины. В середине ноября ВСУ деоккупировали правобережье Херсонской области, включая облцентр – Херсон.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: МИД Украины, переговоры, Дмитрий Кулеба, Абу-Даби, российская агрессия, война России против Украины
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