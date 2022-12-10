Полное восстановление территориальной целостности Украины не может быть предметом переговоров – Кулеба

Кулеба: Люди могут 100 раз сказать: "Это не наша война", но российская агрессия против Украины имеет глобальные последствия Фото: mfa.gov.ua

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил 10 декабря, выступая по видеосвязи перед участниками форума World Policy Forum в Абу-Даби, его цитирует пресс-служба МИД.

"Полное восстановление территориальной целостности Украины в пределах границ, которые были до февраля 2014, когда Россия напала и оккупировала Крым, является обязательным условием победы и не может быть предметом переговоров. Дальше возникает более широкий вопрос: как достичь стратегической победы не только Украины, но и всего международного сообщества, заставив Россию играть по правилам?" – сказал глава МИД.

Международное сообщество одержит стратегическую победу в случае, если Россия начнет придерживаться мирового правопорядка и будет "играть по правилам", подчеркнул Кулеба.

Если для этого стране нужна смена власти, то россиянам нужно будет пройти эту трансформацию и произойти это должно только изнутри, продолжил он.

Международное сообщество может создать условия для осознания этой необходимости гражданами РФ, считает Кулеба.

"Ни одна страна в мире не хочет, чтобы постоянный член Совбеза ООН, ядерное государство, имел право на вооруженное вторжение и массовые зверства. Если России это сойдет с рук, все остальные, кто хочет менять границы силой, будут иметь соблазн это повторить. Люди могут 100 раз сказать: "Это не наша война", но правда в том, что российская агрессия против Украины имеет глобальные последствия. Поэтому мы все заинтересованы в ее скорейшем завершении победой Украины, защищающей не только себя, но и правила, на которых основан мир", – добавил он.

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