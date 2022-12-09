"Как приятно быть вместе", "Главное – чтобы было на кого лапку положить". Кулеба показал, где и в какой позе спят его три собаки

На снимке животные запечатлены во время сна на диване, рядом с которым стоит пылесос. Во время сна пес по кличке Марик положил лапу на спину собаке Густаву. При этом Бенджи расположился возле их ног поближе к подушке.
"Главное в жизни – чтобы было на кого лапку положить", – прокомментировали снимок подписчики.
"Когда вы успели?" – отреагировали в сети.
"Как хорошо и как приятно быть вместе", – написали фолловеры Кулебы.
По словам Кулебы, никто из его питомцев не является примером образцового поведения.
"Я глубоко восхищаюсь людьми, у которых работает: "На диван не прыгаешь! На кровать нельзя!" А это как?! Как это? А тискаться, а обнимашки? А вот эта слюна по тебе вся? А как вы любовь делаете? Это же и есть суперотношения с собаками", – рассказывал дипломат в эфире канала "Дом".