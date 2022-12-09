Бульвар Шоубиз
 
09 декабря, 2022
 
Новости

"Как приятно быть вместе", "Главное – чтобы было на кого лапку положить". Кулеба показал, где и в какой позе спят его три собаки

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По словам Кулебы, никто из его питомцев не является примером образцового поведения
По словам Кулебы, никто из его питомцев не является примером образцового поведения
Фото: Dmytro Kuleba / Facebook

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 8 декабря опубликовал в Facebook фото, на котором изображены все три его домашних питомца – собаки по кличке Густа, Бенджи и Марик.

На снимке животные запечатлены во время сна на диване, рядом с которым стоит пылесос. Во время сна пес по кличке Марик положил лапу на спину собаке Густаву. При этом Бенджи расположился возле их ног поближе к подушке.

"Главное в жизни – чтобы было на кого лапку положить", – прокомментировали снимок подписчики.

"Когда вы успели?" – отреагировали в сети.

"Как хорошо и как приятно быть вместе", – написали фолловеры Кулебы.

https://www.facebook.com/dmytro.kuleba/posts/10160250696093389

Контекст:

По словам Кулебы, никто из его питомцев не является примером образцового поведения.

"Я глубоко восхищаюсь людьми, у которых работает: "На диван не прыгаешь! На кровать нельзя!" А это как?! Как это? А тискаться, а обнимашки? А вот эта слюна по тебе вся? А как вы любовь делаете? Это же и есть суперотношения с собаками", – рассказывал дипломат в эфире канала "Дом".

Теги: животные, Дмитрий Кулеба, дипломаты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Преподаватель иврита Валерия Ханчас: Если человек хочет жить в Израиле, ему нужно быстро научиться говорить, писать, думать, шутить, даже ругаться на иврите
Преподаватель иврита Валерия Ханчас: Если человек хочет жить в Израиле, ему нужно быстро научиться говорить, писать, думать, шутить, даже ругаться на иврите
Екатерина ДЕМЧЕНКО
  Яценюк: Россия отправляет десятки самолетов в Китай. Думаю, Китай должен ответить, что он в эти самолеты грузит
  Яценюк: Россия отправляет десятки самолетов в Китай. Думаю, Китай должен ответить, что он в эти самолеты грузит
Дмитрий ГОРДОН
Военный дневник харьковчанки Гин: Дикий народ за поребриком ликует. Они встают с ведра, вытирают руки о снег и бегут скандировать: "А Одесса без воды-ы-ы!"
Военный дневник харьковчанки Гин: Дикий народ за поребриком ликует. Они встают с ведра, вытирают руки о снег и бегут скандировать: "А Одесса без воды-ы-ы!"
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Как приятно быть вместе", "Главное – чтобы было на кого лапку положить". Кулеба показал, где и в какой позе спят его три собаки
"Как приятно быть вместе", "Главное – чтобы было на кого лапку положить". Кулеба показал, где и в какой позе спят его три собаки
У Юрия Луценко умерла теща
У Юрия Луценко умерла теща
Свитолина показала прогулку с полуторамесячной дочерью в переноске по Монако
Свитолина показала прогулку с полуторамесячной дочерью в переноске по Монако
"Меня зовут Вера. И я украинка". Вера Брежнева, сменившая псевдоним на Vera, расплакалась на сцене
"Меня зовут Вера. И я – украинка". Вера Брежнева, сменившая псевдоним на Vera, расплакалась на сцене
  Украинцы протестовали возле театра Ла Скала, который открыл сезон российской оперой. На показе были президент Италии и глава ЕС
  Украинцы протестовали возле театра Ла Скала, который открыл сезон российской оперой. На показе были президент Италии и глава ЕС
Кацурин публично обратился к Дорофеевой после того, как она сняла его в своем клипе
Кацурин публично обратился к Дорофеевой после того, как она сняла его в своем клипе
"На вид хрупкая, а может зарядить", "Божественно". Белодед снялась в коротком платье с глубокими вырезами
"На вид хрупкая, а может зарядить", "Божественно". Белодед снялась в коротком платье с глубокими вырезами
"Марш жінок" о проекте "5 канала": Журналисток обнажили и сфотографировали тело, которое должны использовать мужчины для "вдохновения"
"Марш жінок" о проекте "5 канала": Журналисток обнажили и сфотографировали тело, которое должны использовать мужчины для "вдохновения"
  "Клондайк" украинского режиссера Эр Горбач попал в лонг-лист претендентов на "Оскар 2023"
  "Клондайк" украинского режиссера Эр Горбач попал в лонг-лист претендентов на "Оскар 2023"
Полиция взяла под охрану рисунки, которые Бэнкси оставил на стенах и ограждениях в Киеве и области
Полиция взяла под охрану рисунки, которые Бэнкси оставил на стенах и ограждениях в Киеве и области
"Вкусный и особенный рецепт, перехватывающий дыхание". Цветная капуста от эксперта
"Вкусный и особенный рецепт, перехватывающий дыхание". Цветная капуста от эксперта
Вакарчук, Сумская, Павленко и другие. В Киеве состоялся спецпоказ комедии с участием Витовской "Коза Ностра. Мама їде". Фото
Вакарчук, Сумская, Павленко и другие. В Киеве состоялся спецпоказ комедии с участием Витовской "Коза Ностра. Мама їде". Фото
"Этот символ "русского мира" имеет давнюю и славную историю". Невзоров посмеялся над ремонтом сортира в российской глубинке
"Этот символ "русского мира" имеет давнюю и славную историю". Невзоров посмеялся над ремонтом сортира в российской глубинке
54-летняя Дион отменила все свои концерты из-за болезни. У нее диагностировали редкое заболевание
54-летняя Дион отменила все свои концерты из-за болезни. У нее диагностировали редкое заболевание
"Поэтому, помимо чувства брезгливости, не желаю сыну паспорт РФ". Жена Макаревича проанализировала "страшные новости из Мордора"
"Поэтому, помимо чувства брезгливости, не желаю сыну паспорт РФ". Жена Макаревича проанализировала "страшные новости из Мордора"
"Эротические флюиды". 64-летняя Мадонна в стиле БДСМ снялась в постели
"Эротические флюиды". 64-летняя Мадонна в стиле БДСМ снялась в постели
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 