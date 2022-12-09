"Как приятно быть вместе", "Главное – чтобы было на кого лапку положить". Кулеба показал, где и в какой позе спят его три собаки

По словам Кулебы, никто из его питомцев не является примером образцового поведения Фото: Dmytro Kuleba / Facebook

На снимке животные запечатлены во время сна на диване, рядом с которым стоит пылесос. Во время сна пес по кличке Марик положил лапу на спину собаке Густаву. При этом Бенджи расположился возле их ног поближе к подушке.

"Главное в жизни – чтобы было на кого лапку положить", – прокомментировали снимок подписчики.

"Когда вы успели?" – отреагировали в сети.

"Как хорошо и как приятно быть вместе", – написали фолловеры Кулебы.