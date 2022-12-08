Кулеба: Я мечтаю переехать в село. Завести курочку, читать книги, общаться с людьми о каких-то обыденных вещах

"Там жила моя бабушка, там я всегда проводил летние каникулы. Это Полтавская область, это хутор. У него есть название, но мы его палить не будем", – рассказал он.
Кулеба сравнил эту местность с итальянской Тосканой.
"Там холмы, гаи, ставок. У меня мечта хотя бы год пожить там, просто вести хотя бы какое-то небольшое хозяйство, потому что я не очень умелый фермер, скажем так. Но завести какую-то курочку, читать книги и общаться с людьми о каких-то обыденных вещах и не заниматься высокими материями", – сказал министр.
Дмитрий Кулеба родился в 1981 году в Сумах. Он – сын украинского дипломата Иван Кулебы и самый молодой глава в истории украинского внешнеполитического ведомства.
Кулеба воспитывает двоих детей – сына Егора (2006) и дочь Любовь (2011).
В апреле 2022 года Кулеба в Facebook сообщил, что их пути с женой Евгенией разошлись, но дети остались "их общим знаменателем".