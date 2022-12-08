Бульвар Шоубиз
 
08 декабря, 2022
 
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Ефросинина рассказала, как едва не погибла на вечеринке у Горбунова из-за коллеги, которой "не давала покоя ее карьера"

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Ефросинина: Юра на следующий день позвонил и сказал, что советовал бы мне пойти к какой-нибудь бабке
Ефросинина: Юра на следующий день позвонил и сказал, что советовал бы мне пойти к какой-нибудь бабке
Фото: mashaefrosinina / Instagram

Украинская ведущая Маша Ефросинина четыре года назад едва не погибла на дне рождения у своего коллеги, украинского ведущего Юрия Горбунова. Об этом она рассказала в новом эпизоде шоу "Дорослі дівчата", премьера которого состоялась на ее канале в YouTube.

"Это было около четырех лет назад. Помню, было невероятно крутое настроение, все было на свежем воздухе, Юра сделал день рождения на воде, на реке. На деревянном понтоне. На Трухановом острове. Я с букетом цветов прихожу поздравлять Юру. Куча людей, но именно я делаю три шага, подо мной проваливаются доски, я ухожу под воду", – рассказала Ефросинина.

По словам ведущей, она упала на металлический штырь, которой проткнул ее бедро.

"Еще сантиметр – и он бы меня полностью проткнул и вылез бы где-нибудь в районе глотки, я была бы уже мертва", – призналась она.

Ефросинина отметила, что после случившегося была госпитализирована, а на следующий день ей позвонил Горбунов.

"Юра не давал права это рассказывать, поэтому я не буду углубляться в подробности. Но именно он на следующий день позвонил и сказал, что советовал бы мне пойти к какой-нибудь бабке. И она сказала, что мне реально сделано на профессиональную смерть", – отметила знаменитость. 

Ефросинина подтвердила, что действительно с 2014 года у нее не складывалась карьера. Она отметила, что все это ей сделала коллега, "которой не давала покоя ее карьера". Ведущая не стала называть ее имени, но призналась, что после общения с "бабкой" у нее появились новые проекты.

Контекст:

Ефросинина родилась в Керчи в 1979 году. Спустя 18 лет она стала студенткой Киевского национального университета имени Шевченко, поступив на факультет иностранных языков.

В качестве телеведущей 19-летняя Ефросинина дебютировала в программе "Счастливый звонок", которая выходила на канале УТ-1. Вскоре она получила приглашение от "Нового канала", который запускал утреннюю программу "Подъем". Коллегой Ефросининой по съемочной площадке стал Горбунов. Они являются первыми ведущими этого шоу.

Сейчас Ефросинина снимает интервью для своего канала в YouTube и занимается благотворительностью.

Теги: смерть, телеведущая, Юрий Горбунов, Маша Ефросинина
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