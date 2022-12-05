Ефросинина рассказала, почему больше не хочет звать певицу Loboda на интервью

Интервью певицы Loboda, которое она дала оснью 2021 года Ефросининой, вызвало критику в сети Фото: LOBODA / Facebook

"Я не хочу, потому что я знаю: звать Свету в это время – это надо спрашивать все вопросы, на которые я знаю, как она ответит. Зачем мне это?" – сказала Ефросинина. – Света отсматривает свои интервью. Она его посмотрит, ей что-то не понравится – она имеет право запретить публиковать это интервью".

Ведущая отметила, что у нее нет нет ни сил ни желания на это.

"Закончится война – вернемся к законам журналистики. У меня нет ресурса инициировать самой срачи", – подытожила она.