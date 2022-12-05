Бульвар Шоубиз
 
05 декабря, 2022
 
Новости

Ефросинина рассказала, почему больше не хочет звать певицу Loboda на интервью

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Интервью певицы Loboda, которое она дала оснью 2021 года Ефросининой, вызвало критику в сети
Интервью певицы Loboda, которое она дала оснью 2021 года Ефросининой, вызвало критику в сети
Фото: LOBODA / Facebook

Украинская ведущая Маша Ефросинина заявила, что не хочет записывать новое интервью с украинской артисткой Loboda. Об этом она рассказала в интервью своей коллеге Рамине Эсхакзай. Запись их разговора опубликована 4 декабря на YouTube-канале интервьюера.

"Я не хочу, потому что я знаю: звать Свету в это время – это надо спрашивать все вопросы, на которые я знаю, как она ответит. Зачем мне это?" – сказала Ефросинина. – Света отсматривает свои интервью. Она его посмотрит, ей что-то не понравится – она имеет право запретить публиковать это интервью".

Ведущая отметила, что у нее нет нет ни сил ни желания на это.

"Закончится война – вернемся к законам журналистики. У меня нет ресурса инициировать самой срачи", – подытожила она.

Контекст:

Loboda дала интервью Ефросининой в ноябре 2021 года. Оно вызвало критику в сети. 

В настоящее время Loboda проживает в Латвии.

До полномасштабного вторжения РФ в Украину певица участвовала в многочисленных российских шоу и гастролировала по РФ с концертами.

24 марта, спустя месяц после полномасштабного вторжения РФ в Украину, Loboda впервые публично осудила войну, а также начала публиковать в сетях информацию о том, как и чем помогает Украине. 

Теги: скандал, Loboda, интервью, Маша Ефросинина
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Офицер зенитно-ракетных войск Смажный: Три месяца назад у нас не было понятия об антидроновой защите. Сейчас эффективность работы по дронам приближается к 100%
Офицер зенитно-ракетных войск Смажный: Три месяца назад у нас не было понятия об антидроновой защите. Сейчас эффективность работы по дронам приближается к 100%
  Азовец Дутчак: На допросах я говорил: украинский национализм отличается от нацизма как стульчик от электрического стульчика
  Азовец Дутчак: На допросах я говорил: украинский национализм отличается от нацизма как стульчик от электрического стульчика
Дмитрий ГОРДОН
  Шустер: Русский патриот должен спросить: "Путин, что ты с нами сделал?", а не на каком автомобиле ездить. На кладбище будешь ездить. Эти автомобили пока остались
  Шустер: Русский патриот должен спросить: "Путин, что ты с нами сделал?", а не на каком автомобиле ездить. На кладбище будешь ездить. Эти автомобили пока остались
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Ефросинина рассказала, почему больше не хочет звать певицу Loboda на интервью
Ефросинина рассказала, почему больше не хочет звать певицу Loboda на интервью
"Моей жизни не хватит на то, чтобы в России что-то обернулось к лучшему". 50-летний актер Белый не верит, что сможет вернуться в РФ
"Моей жизни не хватит на то, чтобы в России что-то обернулось к лучшему". 50-летний актер Белый не верит, что сможет вернуться в РФ
"Будешь счастлива обязательно", "Найди себе украинца". Grosu после отъезда бойфренда из Украины в Москву записала песню о разлуке с любимым
"Будешь счастлива обязательно", "Найди себе украинца". Grosu после отъезда бойфренда из Украины в Москву записала песню о разлуке с любимым
"Мы денег не просили и не попросим". Галкин публично обратился к своим колегам
"Мы денег не просили и не попросим". Галкин публично обратился к своим колегам
Tarabarova о Тодоренко: Она все понимала, но сделала другой выбор. Такое не прощают
Tarabarova о Тодоренко: Она все понимала, но сделала другой выбор. Такое не прощают
"Путинская придворная мразь и истеричка", "Россия – гной, так исторически сложилось". Пьяный Лепс избил ногами посетителя бара. Видео
"Путинская придворная мразь и истеричка", "Россия – гной, так исторически сложилось". Пьяный Лепс избил ногами посетителя бара. Видео
"Куколка". Мейхер засветила татуировку на копчике
"Куколка". Мейхер засветила татуировку на копчике
"Перебор", "Бабка Ежка", "Как из фильма ужасов". Волочкова возмутила сеть, снявшись в образе ангела
"Перебор", "Бабка Ежка", "Как из фильма ужасов". Волочкова возмутила сеть, снявшись в образе ангела
"Супердевочка". Сопонару показала новый оттенок волос Фото
"Супердевочка". Сопонару показала новый оттенок волос Фото
"Менты делали все по протоколу, никаких претензий". Участник похищения картины Бэнкси со стены дома в Гостомеле сделал заявление
"Менты делали все по протоколу, никаких претензий". Участник похищения картины Бэнкси со стены дома в Гостомеле сделал заявление
"Носители имперского величия России". Невзоров показал, кто собирается воевать против Украины. Видео
"Носители имперского величия России". Невзоров показал, кто собирается воевать против Украины. Видео
"Пусенок", "Чудо". Дорофеева показала живот
"Пусенок", "Чудо". Дорофеева показала живот
49-летняя Клум показала крупным планом бюст с верхнего ракурса
49-летняя Клум показала крупным планом бюст с верхнего ракурса
Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак показала сцену их ссоры. Видео
Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак показала сцену их ссоры. Видео
Парамедик Пташка рассказала, почему ни разу не слушала посвященную ей песню Бабкина
Парамедик Пташка рассказала, почему ни разу не слушала посвященную ей песню Бабкина
"Тобой я не могу насытиться. Всегда хочу секс с утра, ты вечером". 45-летняя Малахова рассказала о браке с мужем, который младше на 10 лет
"Тобой я не могу насытиться. Всегда хочу секс с утра, ты вечером". 45-летняя Малахова рассказала о браке с мужем, который младше на 10 лет
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 