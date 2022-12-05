Ефросинина рассказала, почему больше не хочет звать певицу Loboda на интервью

"Я не хочу, потому что я знаю: звать Свету в это время – это надо спрашивать все вопросы, на которые я знаю, как она ответит. Зачем мне это?" – сказала Ефросинина. – Света отсматривает свои интервью. Она его посмотрит, ей что-то не понравится – она имеет право запретить публиковать это интервью".
Ведущая отметила, что у нее нет нет ни сил ни желания на это.
"Закончится война – вернемся к законам журналистики. У меня нет ресурса инициировать самой срачи", – подытожила она.
Loboda дала интервью Ефросининой в ноябре 2021 года. Оно вызвало критику в сети.
В настоящее время Loboda проживает в Латвии.
До полномасштабного вторжения РФ в Украину певица участвовала в многочисленных российских шоу и гастролировала по РФ с концертами.
24 марта, спустя месяц после полномасштабного вторжения РФ в Украину, Loboda впервые публично осудила войну, а также начала публиковать в сетях информацию о том, как и чем помогает Украине.