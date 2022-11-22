"Что из них вырастет? Травмированные или ватные". Ефросинина отреагировала на фото российских детей, которых заставили лечь буквой Z

"Вот что из них вырастет? Или травмированные, или ватные, – прокомментировала фото ведущая. – На России после одного из матчей детей обязали лечь на пол в форме буквы "зю".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска во время вторжения в Украину использовали несколько видов маркировки своей техники. В частности, отметку Z имели подразделения Восточного военного округа РФ, Z в квадрате – части РФ, наступающие с территории Крыма, O – силы из Беларуси, V – морская пехота, X – чеченские формирования, A – силы спецназа (СОБР, "Альфа", ССО).

В дальнейшем многие из этих отметок стали популяризироваться в России как символ поддержки армии РФ и в целом войны в Украине. В РФ начали массово появляться билборды с надписями "Zа победу", "Сила V правде" и другие.

Как результат – страны начали запрещать использование этой символики в качестве поддержки войны. Ее запретили в Украине, Латвии, Германии, Молдове.