"Так намного лучше". Неизвестные "поместили" ракетную установку с буквой Z авторства Бэнкси в Киеве в презерватив. Фото до и после

Ранее рисунок выглядел вот так.
Бэнкси взял за основу нарисованный кем-то на стене фаллический символ, дорисовав к нему российский военный автомобиль с буквой Z на кабине таким образом, что фаллос превратился в ракету перед выстрелом.
Неизвестные рядом с рисунком Бэнкси изобразили украинского казака. Он держит в руке гигантский презерватив, внутри которого находится российская ракетная установка авторства британского художника.
"Бэнкси после улучшения", – подписал снимок Содель.
"Мне так больше нравится. Теперь Z изолирована, а то бесило", – отреагировали в сети.
"Так намного лучше", – написали подписчики фотографа.
Эксперты считают Бэнкси одним из ярчайших представителей современного стрит-арта.
Его работы имеют социальный и политический контекст. Кто скрывается за псевдонимом, доподлинно неизвестно. Британский диджей Goldie в одном из интервью проговорился, что художника зовут Роберт. СМИ предполагают, что Бэнкси может быть псевдонимом основателя группы Massive Attack Роберта Дель Ная.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Бэнкси создал семь муралов, которые нанесены на стены домов в Гостомеле, Ирпене, Горенке, Бородянке, а также в центре Киева.
На них изображены в том числе женщина в халате и противогазе с огнетушителем в руках, принимающий ванну мужчина, а также человек в кимоно, который падает, проиграв поединок ребенку.