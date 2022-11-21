"Так намного лучше". Неизвестные "поместили" ракетную установку с буквой Z авторства Бэнкси в Киеве в презерватив. Фото до и после

Бэнкси после полномасштабного вторжения РФ создал в Украине семь муралов Фото: ЕРА

Ранее рисунок выглядел вот так.

Фото: ЕРА



Бэнкси взял за основу нарисованный кем-то на стене фаллический символ, дорисовав к нему российский военный автомобиль с буквой Z на кабине таким образом, что фаллос превратился в ракету перед выстрелом.

Неизвестные рядом с рисунком Бэнкси изобразили украинского казака. Он держит в руке гигантский презерватив, внутри которого находится российская ракетная установка авторства британского художника.

"Бэнкси после улучшения", – подписал снимок Содель.

"Мне так больше нравится. Теперь Z изолирована, а то бесило", – отреагировали в сети.

"Так намного лучше", – написали подписчики фотографа.