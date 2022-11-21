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21 ноября, 2022
 
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"Так намного лучше". Неизвестные "поместили" ракетную установку с буквой Z авторства Бэнкси в Киеве в презерватив. Фото до и после

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Бэнкси после полномасштабного вторжения РФ создал в Украине семь муралов
Бэнкси после полномасштабного вторжения РФ создал в Украине семь муралов
Фото: ЕРА

Мурал авторства британского уличного художника Бэнкси, расположенный в Киеве на одном из домов по улице Большая Житомирская, был дополнен неизвестными. На это 20 ноября обратил внимание украинский фотограф Владислав Содель, разместив на своей странице в Facebook новое фото мурала.

Ранее рисунок выглядел вот так.

Фото: ЕРА

Фото: ЕРА

Бэнкси взял за основу нарисованный кем-то на стене фаллический символ, дорисовав к нему российский военный автомобиль с буквой Z на кабине таким образом, что фаллос превратился в ракету перед выстрелом.

Неизвестные рядом с рисунком Бэнкси изобразили украинского казака. Он держит в руке гигантский презерватив, внутри которого находится российская ракетная установка авторства британского художника.

"Бэнкси после улучшения", – подписал снимок Содель.

"Мне так больше нравится. Теперь Z изолирована, а то бесило", – отреагировали в сети.

"Так намного лучше", – написали подписчики фотографа.

https://www.facebook.com/sodel.vlad/posts/pfbid031EA1dkpeyUC3rfVMwCaEyaqxXi3UKfafZVn3ekhXRpUnxVuXzBoRAW5xB5Gvqpw5l

Контекст:

Эксперты считают Бэнкси одним из ярчайших представителей современного стрит-арта.

Его работы имеют социальный и политический контекст. Кто скрывается за псевдонимом, доподлинно неизвестно. Британский диджей Goldie в одном из интервью проговорился, что художника зовут Роберт. СМИ предполагают, что Бэнкси может быть псевдонимом основателя группы Massive Attack Роберта Дель Ная.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Бэнкси создал семь муралов, которые нанесены на стены домов в Гостомеле, Ирпене, Горенке, Бородянке, а также в центре Киева.

На них изображены в том числе женщина в халате и противогазе с огнетушителем в руках, принимающий ванну мужчина, а также человек в кимоно, который падает, проиграв поединок ребенку.

Теги: Украина, искусство, Бэнкси, война России против Украины
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