Бэнкси показал, как создавал муралы на стенах разрушенных российскими оккупантами домов в Киевской области. Видео

Речь идет о муралах, которые нанесены на стены домов в Гостомеле, Ирпене, Горенке, Бородянке, а также на блокпосту в центре Киева.
В ролике звучит украинская песня "Червона рута" в исполнении уличных бандуристок.
На них изображены в том числе женщина в халате и противогазе с огнетушителем в руках, принимающий ванну мужчина, а также человек в кимоно, который падает, проиграв поединок ребенку.
Свои картины Бэнкси создал спустя более года после появления его последней работы.
Ранее Бэнкси на своей странице в Instagram публично подтвердил авторство картины в Бородянке, на которой изображена гимнастка, выполняющая стойку на руках, опираясь на обломки стены.
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Эксперты считают Бэнкси одним из ярчайших представителей современного стрит-арта.
Его работы имеют социальный и политический контекст. Кто скрывается за псевдонимом, доподлинно неизвестно. Британский диджей Goldie в одном из интервью проговорился, что художника зовут Роберт. СМИ предполагают, что Бэнкси может быть псевдонимом основателя группы Massive Attack Роберта Дель Ная.