Бульвар Шоубиз
 
17 ноября, 2022
 
Новости

Бэнкси показал, как создавал муралы на стенах разрушенных российскими оккупантами домов в Киевской области. Видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Бэнкси подтвердил авторство своих картин в Украине
Бэнкси подтвердил авторство своих картин в Украине
Фото: ЕРА

Британский уличный художник Бэнкси 17 ноября на своей странице в Instagram разместил видео, на котором запечатлен процесс создания уличных муралов на стенах разрушенных российскими оккупантами домов в городах Киевской области.

Речь идет о муралах, которые нанесены на стены домов в Гостомеле, Ирпене, Горенке, Бородянке, а также на блокпосту в центре Киева.

В ролике звучит украинская песня "Червона рута" в исполнении уличных бандуристок.

На них изображены в том числе женщина в халате и противогазе с огнетушителем в руках, принимающий ванну мужчина, а также человек в кимоно, который падает, проиграв поединок ребенку.

Свои картины Бэнкси создал спустя более года после появления его последней работы.

Ранее Бэнкси на своей странице в Instagram публично подтвердил авторство картины в Бородянке, на которой изображена гимнастка, выполняющая стойку на руках, опираясь на обломки стены.

Контекст:

Эксперты считают Бэнкси одним из ярчайших представителей современного стрит-арта.

Его работы имеют социальный и политический контекст. Кто скрывается за псевдонимом, доподлинно неизвестно. Британский диджей Goldie в одном из интервью проговорился, что художника зовут Роберт. СМИ предполагают, что Бэнкси может быть псевдонимом основателя группы Massive Attack Роберта Дель Ная.

Теги: Бэнкси, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Яценюк: После освобождения Херсона ВСУ Путин должен застрелиться
  Яценюк: После освобождения Херсона ВСУ Путин должен застрелиться
Дмитрий ГОРДОН
  Шустер: Запад должен вступить в эту войну по-настоящему. Вместе с украинцами отбросить армию РФ к чертовой матери на свою территорию
  Шустер: Запад должен вступить в эту войну по-настоящему. Вместе с украинцами отбросить армию РФ к чертовой матери на свою территорию
Алеся БАЦМАН
Военный дневник харьковчанки Гин: В Харькове сносят бюст Пушкина. Смотрю на эту бронзовую голову, которую тащит экскаватор, и мне все равно. Совершенно
Военный дневник харьковчанки Гин: В Харькове сносят бюст Пушкина. Смотрю на эту бронзовую голову, которую тащит экскаватор, и мне все равно. Совершенно
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Здесь есть жизнь". Каминская поела устрицы в Харькове и дала ответ хейтерам
"Здесь есть жизнь". Каминская поела устрицы в Харькове и дала ответ хейтерам
Бэнкси показал, как создавал муралы на стенах разрушенных российскими оккупантами домов в Киевской области. Видео
Бэнкси показал, как создавал муралы на стенах разрушенных российскими оккупантами домов в Киевской области. Видео
"Посмотрите, какая я была смешная". Саливанчук показала, как выглядела в школе
"Посмотрите, какая я была смешная". Саливанчук показала, как выглядела в школе
"Я очень себя виню". Жена Павлика озвучила диагноз их полуторагодовалого сына
"Я очень себя виню". Жена Павлика озвучила диагноз их полуторагодовалого сына
"Абсолютно знойная красавица". Рианна снялась в бикини с плавками на тонких поворозках
"Абсолютно знойная красавица". Рианна снялась в бикини с плавками на тонких поворозках
﻿"Моя зависимость". Бывшая жена Ступки поздравила жениха с днем рождения
﻿"Моя зависимость". Бывшая жена Ступки поздравила жениха с днем рождения
"Никакие отключения нас не сломят". Дурнев подбодрил украинцев, сидящих без электричества
"Никакие отключения нас не сломят". Дурнев подбодрил украинцев, сидящих без электричества
48-летняя Наталья Егорова снялась в полный рост в узких джинсах
48-летняя Наталья Егорова снялась в полный рост в узких джинсах
"О чем ты думаешь, мужик? Ты отвратителен!" Строитель из Харькова довел до припадка Гордона Рамзи. Видео
"О чем ты думаешь, мужик? Ты отвратителен!" Строитель из Харькова довел до припадка Гордона Рамзи. Видео
Приходько назвала финалиста украинского нацотбора, который, по ее мнению, будет представлять Украину на "Евровидении 2023"
Приходько назвала финалиста украинского нацотбора, который, по ее мнению, будет представлять Украину на "Евровидении 2023"
54-летняя Бруни снялась для глянца в прозрачном топе без белья
54-летняя Бруни снялась для глянца в прозрачном топе без белья
"Тут он мне передает записку: "Арбуза не будет". Зеленский рассказал, почему он так и не попробовал херсонский арбуз
"Тут он мне передает записку: "Арбуза не будет". Зеленский рассказал, почему он так и не попробовал херсонский арбуз
"Мурашки по коже!" В сети обсуждают слитый звук с микрофона NK без обработки. Видео
"Мурашки по коже!" В сети обсуждают слитый звук с микрофона NK без обработки. Видео
"Шикарная красавица!" Внучка Ротару показала лицо вблизи
"Шикарная красавица!" Внучка Ротару показала лицо вблизи
"Такая бомба!" Кардашян снялась в микрокупальниках. Фото
"Такая бомба!" Кардашян снялась в микрокупальниках. Фото
"Жить без этого не могу". Жена Тигипко показала растяжку и постояла на гвоздях. Фото
"Жить без этого не могу". Жена Тигипко показала растяжку и постояла на гвоздях. Фото
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 