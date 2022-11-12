Упражнение на руинах Бородянки. Бэнкси подтвердил свое граффити, сделанное в Украине

На руинах дома в Бородянке Бэнкси изобразил гимнастку, которая пытается сделать упражнение, используя обвалившиеся стены.

"Бородянка, Украина", – подписал фото художник.

Контекст:

Эксперты считают Бэнкси одним из ярчайших представителей современного стрит-арта. Его работы имеют социальный и политический контекст. Кто скрывается за псевдонимом, доподлинно неизвестно. Британский диджей Goldie в одном из интервью проговорился, что художника зовут Роберт. СМИ предполагают, что Бэнкси может быть псевдонимом основателя группы Massive Attack Роберта Дель Ная.