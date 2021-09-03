"Уничтоженную" картину Бэнкси "Девочка с воздушным шаром" выставили на аукционе Sothebyʼs

Аукцион, на котором будут продаваться произведения современного искусства, в том числе и картина британца, пройдет 14 октября.

В Sothebyʼs работу Бэнкси назвали самым известным произведением искусства XXI века.

"Работа возвращается в торговый зал Sotheby's через три года после того, как была частично уничтожена перед аудиторией. Такая радикальная шутка изменила рынок работ Бэнкси, привлекла внимание мировых средств массовой информации и прочно закрепила эту работу в мировом культурном сознании", – отметили в сообщении.

По данным сайта Sothebyʼs, картину планируют продать за 4–6 млн фунтов стерлингов.

Контекст:

Работа Бэнкси, написанная в 2006 году, была продана на аукционе Sotheby’s 5 октября 2018 года за 1,04 млн фунтов ($1,4 млн). Сразу после оглашения победителя торгов включился встроенный в раму шредер (на опубликованном Бэнкси видео заметно, что человек, включивший шредер, находился в зале), уничтоживший примерно половину картины.

После попытки самоуничтожения картина получила название "Любовь в мусорном баке". 5 февраля 2019 года ее показали на выставке в немецком городе Баден-Баден.

Эксперты считают Бэнкси одним из ярчайших представителей современного стрит-арта. Его работы имеют социальный и политический контекст. Кто скрывается за псевдонимом, доподлинно неизвестно. Британский диджей Goldie в одном из интервью проговорился, что художника зовут Роберт. СМИ предполагают, что Бэнкси может быть псевдонимом основателя группы Massive Attack Роберта Дель Ная.