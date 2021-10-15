Картину Бэнкси, частично уничтоженную шредером, продали за $25,4 млн

Картину планировали продать за £4–6 млн (примерно $5,5–8,3 млн). В Sothebyʼs работу Бэнкси называли самым известным произведением искусства XXI века.

Скриншот: sothebys.com

"Девочка с воздушным шаром" стала самой дорогой работой Бэнкси, проданной на аукционе. В прошлом году картина, на которой изображена медсестра-супергероиня, была продана за $23,1 млн, отметил телеканал CNN.

Личность продавца произведения искусства не разглашается, в Sotheby's лишь сообщили, что это женщина-коллекционер из Европы, давний клиент аукционного дома.

Новый покупатель картины может провести оплату в криптовалюте.