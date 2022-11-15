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15 ноября, 2022
 
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Бэнкси подтвердил авторство семи своих работ, которые создал в украинских городах после нападения РФ. Фото

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Эксперты считают Бэнкси одним из ярчайших представителей современного стрит-арта
Эксперты считают Бэнкси одним из ярчайших представителей современного стрит-арта
Фото: ЕРА

Британский уличный художник Бэнкси подтвердил авторство семи картин, которые появились в украинских городах после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Об этом сообщает британское издание The Art Newspaper.

Речь идет о муралах, которые нанесены на стены разрушенных российскими оккупантами жилых домов в Гостомеле, Ирпене, Горенке, Бородянке и в центре Киева. На них изображены в том числе женщина халате и противогазе с огнетушителем в руках, принимающий ванну мужчина, а также человек в кимоно, который падает, проиграв поединок ребенку.

Отмечается, что свои картины Бэнкси создал спустя более года после появления его последней работы.

Ранее Бэнкси подтвердил авторство картины в Бородянке, на которой изображена гимнастка, выполняющая стойку на руках, опираясь на обломки стены.

Контекст:

Эксперты считают Бэнкси одним из ярчайших представителей современного стрит-арта.

Его работы имеют социальный и политический контекст. Кто скрывается за псевдонимом, доподлинно неизвестно. Британский диджей Goldie в одном из интервью проговорился, что художника зовут Роберт. СМИ предполагают, что Бэнкси может быть псевдонимом основателя группы Massive Attack Роберта Дель Ная.

Теги: Гостомель, художник, Ирпень, Бэнкси, война России против Украины, мурал, гимнастка, Бородянка
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