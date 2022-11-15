Бэнкси подтвердил авторство семи своих работ, которые создал в украинских городах после нападения РФ. Фото

Речь идет о муралах, которые нанесены на стены разрушенных российскими оккупантами жилых домов в Гостомеле, Ирпене, Горенке, Бородянке и в центре Киева. На них изображены в том числе женщина халате и противогазе с огнетушителем в руках, принимающий ванну мужчина, а также человек в кимоно, который падает, проиграв поединок ребенку.

Отмечается, что свои картины Бэнкси создал спустя более года после появления его последней работы.

Ранее Бэнкси подтвердил авторство картины в Бородянке, на которой изображена гимнастка, выполняющая стойку на руках, опираясь на обломки стены.

Контекст: Эксперты считают Бэнкси одним из ярчайших представителей современного стрит-арта. Его работы имеют социальный и политический контекст. Кто скрывается за псевдонимом, доподлинно неизвестно. Британский диджей Goldie в одном из интервью проговорился, что художника зовут Роберт. СМИ предполагают, что Бэнкси может быть псевдонимом основателя группы Massive Attack Роберта Дель Ная.