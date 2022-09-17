В России производитель кондитерских изделий убрал с части своей продукции букву Z. СМИ пишут, что это впервые

"В половине продукции одного известного бренда больше нет привычной многим буквы Z. Ее немного изменили – теперь товары с разным написанием логотипа соседствуют на магазинных полках", – сказано в сообщении.

Продукция с разными логотипами размещена и на сайте KDV Group.

Скриншот: kdv-group.com

Российские журналисты пишут, что измененные написания логотипа появились 21–22 августа.

"Это первый случай, когда российская компания национального уровня меняет таким образом свой логотип. Ранее имел место обратный процесс – предприятия добавляли или старались подчеркнуть уже имеющуюся Z в логотипе", – подчеркивает издание.