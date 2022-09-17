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В России производитель кондитерских изделий убрал с части своей продукции букву Z. СМИ пишут, что это впервые

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Российские войска используют букву Z в ходе войны против Украины
Российские войска используют букву Z в ходе войны против Украины
Фото: EPA

Производитель кондитерских изделий KDV Group, который находится в российском Томске, на части своего шоколада, выпускающегося под брендом O'Zera, заменил букву Z, которая в РФ является символом войны в Украине, на "З". На это 16 сентября обратило внимание "НГС – новости Новосибирска".

"В половине продукции одного известного бренда больше нет привычной многим буквы Z. Ее немного изменили – теперь товары с разным написанием логотипа соседствуют на магазинных полках", – сказано в сообщении.

Продукция с разными логотипами размещена и на сайте KDV Group.

Скриншот: kdv-group.com
Скриншот: kdv-group.com

Российские журналисты пишут, что измененные написания логотипа появились 21–22 августа.

"Это первый случай, когда российская компания национального уровня меняет таким образом свой логотип. Ранее имел место обратный процесс – предприятия добавляли или старались подчеркнуть уже имеющуюся Z в логотипе", – подчеркивает издание.

Контекст:

Российские войска во время вторжения в Украину использовали несколько видов маркировки своей техники. В частности, отметку Z имели подразделения Восточного военного округа РФ, Z в квадрате – части РФ, наступающие с территории Крыма, O – силы из Беларуси, V – морская пехота, X – чеченские формирования, A – силы спецназа (СОБР, "Альфа", ССО).

В дальнейшем многие из этих отметок стали популяризироваться в России как символ поддержки армии РФ и в целом войны в Украине. В РФ начали массово появляться билборды с надписями "Zа победу", "Сила V правде" и другие.

Как результат – страны начали запрещать использование этой символики в качестве поддержки войны. Ее запретили в УкраинеЛатвииГерманииМолдове.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, война, вторжение, Томск, война России против Украины, бренд, шоколад, магазин, вторжение России в Украину
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