В России производитель кондитерских изделий убрал с части своей продукции букву Z. СМИ пишут, что это впервые

"В половине продукции одного известного бренда больше нет привычной многим буквы Z. Ее немного изменили – теперь товары с разным написанием логотипа соседствуют на магазинных полках", – сказано в сообщении.
Продукция с разными логотипами размещена и на сайте KDV Group.
Российские журналисты пишут, что измененные написания логотипа появились 21–22 августа.
"Это первый случай, когда российская компания национального уровня меняет таким образом свой логотип. Ранее имел место обратный процесс – предприятия добавляли или старались подчеркнуть уже имеющуюся Z в логотипе", – подчеркивает издание.
Российские войска во время вторжения в Украину использовали несколько видов маркировки своей техники. В частности, отметку Z имели подразделения Восточного военного округа РФ, Z в квадрате – части РФ, наступающие с территории Крыма, O – силы из Беларуси, V – морская пехота, X – чеченские формирования, A – силы спецназа (СОБР, "Альфа", ССО).
В дальнейшем многие из этих отметок стали популяризироваться в России как символ поддержки армии РФ и в целом войны в Украине. В РФ начали массово появляться билборды с надписями "Zа победу", "Сила V правде" и другие.
Как результат – страны начали запрещать использование этой символики в качестве поддержки войны. Ее запретили в Украине, Латвии, Германии, Молдове.