Житель Таллинна получил 13 суток ареста за букву Z и георгиевские ленточки в окне квартиры

"С начала войны в Украине на окне жилого дома в [столичном районе] Ласнамяэ висел российский флаг, георгиевские ленточки и наклеенная на стекло буква Z. Многих сограждан, которые сообщили об этом в полицию, возмутила провокационная символика. Когда в прошлый четверг патруль отправился осматривать квартиру, на окне было наклеено: "3 FOR RUƧƧIA". Полиция поговорила с 48-летним мужчиной, наклеившим текст, но он отказался разобраться в проблеме и убрать его", – говорится в сообщении.

Мужчина был задержан. Суд назначил ему 13 суток ареста за наклеивание на окно разжигающих вражду символов.

"Такому выражению своего мнения в нашем общественном пространстве не место", – заявили в полиции.

Война России против Украины. Главное (обновляется)