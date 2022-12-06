"А тискаться, а обнимашки? А как вы любовь делаете? Это и есть суперотношения". Кулеба рассказал, кто спит с ним в одной постели

"Мы дружно живем с тремя собаками, это очень весело. Никто из них не является примером воспитания", – рассказал Кулеба.
На вопрос ведущий, спят ли собаки вместе с ним, дипломат ответил утвердительно.
"У нас не работают другие модели поведения, – подчеркнул Кулеба. – Я глубоко восхищаюсь людьми, у которых работает: "На диван не прыгаешь! На кровать нельзя!" А это как?! Как это? А тискаться, а обнимашки? А вот эта слюна по тебе вся? А как вы любовь делаете? Это же и есть суперотношения с собаками".
Дмитрий Кулеба родился в 1981 году в Сумах. Он – сын украинского дипломата Иван Кулебы и самый молодой глава в истории украинского внешнеполитического ведомства.
Кулеба воспитывает двоих детей – сына Егора (2006) и дочь Любовь (2011).
В апреле 2022 года Кулеба в Facebook сообщил, что их пути с женой Евгенией разошлись, но дети остались "их общим знаменателем".
14 апреля 2022 года Кулеба рассказал, что его новый питомец был вывезен из Мариуполя вместе с другими животными после того, как его хозяева пропали без вести.