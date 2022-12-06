"А тискаться, а обнимашки? А как вы любовь делаете? Это и есть суперотношения". Кулеба рассказал, кто спит с ним в одной постели

Кулеба: Мы дружно живем с тремя собаками, это очень весело Фото: Місто-сад / Facebook

"Мы дружно живем с тремя собаками, это очень весело. Никто из них не является примером воспитания", – рассказал Кулеба.

На вопрос ведущий, спят ли собаки вместе с ним, дипломат ответил утвердительно.

"У нас не работают другие модели поведения, – подчеркнул Кулеба. – Я глубоко восхищаюсь людьми, у которых работает: "На диван не прыгаешь! На кровать нельзя!" А это как?! Как это? А тискаться, а обнимашки? А вот эта слюна по тебе вся? А как вы любовь делаете? Это же и есть суперотношения с собаками".