Для завершения войны нужно говорить с Путиным – Шольц

Шольц считает, что несмотря на не очень обнадеживающие "перспективы успеха" разговоров с Путиным, необходимо сохранять "канал связи" с Кремлем.

Россия, убежден канцлер, "должна признать, что так дальше продолжаться не может", и вывести войска.

Он отметил, что цель состоит в том, чтобы Россия прекратила свою агрессивную войну, а Украина защитила свою целостность, а для этого необходимо "говорить". Будет это сделано по телефону, по видеосвязи или за длинным столом, еще предстоит выяснить, добавил Шольц.