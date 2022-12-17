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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Для завершения войны нужно говорить с Путиным – Шольц

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Необходимо сохранять "канал связи" с Кремлем, считает Шольц
Необходимо сохранять "канал связи" с Кремлем, считает Шольц
Фото: depositphotos.com

Для завершения российской войны против Украины с президентом РФ Владимиром Путиным нужно говорить. Такое мнение в интервью Süddeutsche Zeitung, опубликованном 16 декабря, высказал канцлер Германии Олаф Шольц. Интервью доступно по подписке. Его фрагменты наводит "Укринформ".

Шольц считает, что несмотря на не очень обнадеживающие "перспективы успеха" разговоров с Путиным, необходимо сохранять "канал связи" с Кремлем. 

Россия, убежден канцлер, "должна признать, что так дальше продолжаться не может", и вывести войска. 

Он отметил, что цель состоит в том, чтобы Россия прекратила свою агрессивную войну, а Украина защитила свою целостность, а для этого необходимо "говорить". Будет это сделано по телефону, по видеосвязи или за длинным столом, еще предстоит выяснить, добавил Шольц.

Контекст:

Спустя месяцы после полномасштабного вторжения президент РФ Владимир Путин требовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.

16 ноября украинский президент сообщил, что "получал сигналы от партнеров" о желании Путина провести переговоры. В ответ Зеленский "предложил публичную форму [переговоров], потому что Россия ведет с Украиной войну публичную".

3 декабря президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что России можно предоставить гарантии ее безопасности, если Москва согласится на переговоры о мире в Украине. Французский президент упомянул опасения президента России Владимира Путина о том, что НАТО придет к границам РФ.

На заявление Макрона негативно отреагировали в Украине – Макрону ответили глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, секретарь СНБО Алексей Данилов.

Теги: Россия, Германия, Украина, Кремль, переговоры, агрессия, российская агрессия, война России против Украины, перспективы, войска, Олаф Шольц, канцлер
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