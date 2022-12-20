ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

"Всем нужна выдержка и мужество". В "Укрэнерго" объяснили, когда в центре Украины улучшится ситуация со светом

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ситуация в центральном регионе Украины сложная, подчеркнули в "Укрэнерго"
Ситуация в центральном регионе Украины сложная, подчеркнули в "Укрэнерго"
Фото: pixabay.com

В Киеве и других частях центрального региона Украины планируют до конца 20 декабря повысить уровень обеспечения потребителей электроэнергией минимум на 20 процентов. Об этом компания "Укрэнерго" проинформировала 19 декабря в Fаcebook.

"Ремонтные бригады "Укрэнерго" прилагают все усилия, чтобы как можно скорее возобновить энергоснабжение. В первую очередь электроэнергия подана на объекты критической инфраструктуры: больницы, водоканалы, котельные. Надеемся, что к концу следующих суток нам удастся повысить уровень запитывания потребителей в регионе на 20-30 процентов", – говорится в сообщении.

Компания отмечает, что на вечер 19 декабря ситуация в энергосистеме Украины остается сложной, и в центральном регионе "из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры применены более существенные ограничения, чем обычно".

"Враг коварно хочет нас запугать тьмой и холодом. Пока энергетики дают ему достойный отпор на энергетическом фронте, просим украинцев также помочь противостоять агрессору: позаботиться о себе и своих родных, собраться и сплотиться. В эти времена нам всем нужна выдержка и мужество. Вместе победим", – заявили в "Укрэнерго".

О значительном ограничении потребления электроэнергии объявили в Киеве и Киевской области, а также в Житомирской, Черниговской и Черкасской.

https://www.facebook.com/npcukrenergo/posts/pfbid0d5eK68qUpubkNQboY8QNyYNHN1JrkCyogg3c7iwyUCv7HdQAWFELXgWBKYPQcKnvl

Контекст:

Российские войска в последние месяцы регулярно обстреливают объекты энергетики в Украины, в связи с чем начались плановые и аварийные отключения электроэнергии.

В ночь на 19 декабря оккупанты несколько раз атаковали Киев беспилотниками Shahed иранского производства. Также дроны атаковали Киевскую область. Повреждены объекты инфраструктуры и частные дома.

По данным КГВА, за время воздушной тревоги в небе над Киевом было зафиксировано 23 вражеских БПЛА, ВСУ уничтожили 18 дронов.

В "Укрэнерго" заявили, что после удара оккупантов дронами-камикадзе в энергосистеме сложилась тяжелая ситуация.

Кличко сообщил, что дефицит электроэнергии в Киеве составляет до 50%

В компании Yasno отметили, что в Киеве возможны отключения по 10 часов.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Киев, энергетика, авария, Укрэнерго, электричество, электроэнергия, прогноз, обстрелы, ограничения, инфраструктура, энергосистема
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Жена Скичко рассказала, как ее мужу удается ездить к ней и детям за границу
Жена Скичко рассказала, как ее мужу удается ездить к ней и детям за границу
"Говнометание вступило в новую фазу". Макаревич рассказал, как в сети используют его имя
"Говнометание вступило в новую фазу". Макаревич рассказал, как в сети используют его имя
Эрдоган около минуты не отпускал руку Маска во время встречи в финале ЧМ 2022. Видео
Эрдоган около минуты не отпускал руку Маска во время встречи в финале ЧМ 2022. Видео
Новая девушка бывшего мужа Ани Лорак показала, как спит с ним
Новая девушка бывшего мужа Ани Лорак показала, как спит с ним
"Мама меня записала 10-го, чтобы получить крупу". 75-летняя Нина Матвиенко призналась, что у нее в паспорте указана не ее дата рождения
"Мама меня записала 10-го, чтобы получить крупу". 75-летняя Нина Матвиенко призналась, что у нее в паспорте указана не ее дата рождения
"А какая была свадьба – на коленях стоял, плакал". Стало известно имя новой избранницы Остапчука. Фото
"А какая была свадьба – на коленях стоял, плакал". Стало известно имя новой избранницы Остапчука. Фото
Кунаки показала, как сейчас выглядит ее мать
Кунаки показала, как сейчас выглядит ее мать
Беременная двойней 48-летняя Суэнк показала округлившийся живот
Беременная двойней 48-летняя Суэнк показала округлившийся живот
Жадан показал, как снесли памятнику Пушкину в Днепре, на фоне которого он сделал селфи накануне
Жадан показал, как снесли памятнику Пушкину в Днепре, на фоне которого он сделал селфи накануне
  Вышел официальный трейлер украинской комедии "Сусідка" с участием Мишиной и Гордона. Видео
  Вышел официальный трейлер украинской комедии "Сусідка" с участием Мишиной и Гордона. Видео
Мендель показала разрушенный российскими оккупантами дом своей бабушки
Мендель показала разрушенный российскими оккупантами дом своей бабушки
Alyosha: Надо на контроле держать каждого, кто вообще хоть как-то связан с Россией. Все, у кого какие-то счета, мамы, папы, – просто всех
Alyosha: Надо на контроле держать каждого, кто вообще хоть как-то связан с Россией. Все, у кого какие-то счета, мамы, папы, – просто всех
  "Сину". Джамала в укрытии презентовала песню на стихи Симоненко. Видео
  "Сину". Джамала в укрытии презентовала песню на стихи Симоненко. Видео
"Помогала вернуть аккаунт". Травести-дива Монро рассказала о новой возлюбленной Остапчука
"Помогала вернуть аккаунт". Травести-дива Монро рассказала о новой возлюбленной Остапчука
  Чарльз III накануне Хануки станцевал хору вместе с представителями еврейской общины в Лондоне. Видео
  Чарльз III накануне Хануки станцевал хору вместе с представителями еврейской общины в Лондоне. Видео
Резников: Сохранить бодрость помогает опыт работы в психбольнице
Резников: Сохранить бодрость помогает опыт работы в психбольнице
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Мы не верим в чудеса, мы верим в ВСУ". Ани Лорак получила ответ на пост о новогодних чудесах (41555)
2
35-летняя Никитюк снялась в военной форме (25968)
3
Kruть, которая получила на один балл меньше победителей, прокомментировала свое второе место в финале нацотбора на "Евровидение 2023" (23835)
4
Галкин, покинувший Россию, заявил, что его примет один из красивейших залов мира (19492)
5
Клум показала, как в реальной жизни выглядит 41-летняя Пэрис Хилтон (16006)
6
Победителем украинского нацотбора на "Евровидение 2023" стала группа Tvorchi (10904)
7
"Путин, чтоб ты сдох!" Сердючка в прямом эфире украинского нацотбора на "Евровидение 2023" повторила свою кричалку про президента РФ. Видео (9073)
8
"Современное украинское музло без шароварщины или ерунды". Wellboy выпустил первый альбом (8409)
 
 
 
 