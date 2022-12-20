"Всем нужна выдержка и мужество". В "Укрэнерго" объяснили, когда в центре Украины улучшится ситуация со светом

"Ремонтные бригады "Укрэнерго" прилагают все усилия, чтобы как можно скорее возобновить энергоснабжение. В первую очередь электроэнергия подана на объекты критической инфраструктуры: больницы, водоканалы, котельные. Надеемся, что к концу следующих суток нам удастся повысить уровень запитывания потребителей в регионе на 20-30 процентов", – говорится в сообщении.

Компания отмечает, что на вечер 19 декабря ситуация в энергосистеме Украины остается сложной, и в центральном регионе "из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры применены более существенные ограничения, чем обычно".

"Враг коварно хочет нас запугать тьмой и холодом. Пока энергетики дают ему достойный отпор на энергетическом фронте, просим украинцев также помочь противостоять агрессору: позаботиться о себе и своих родных, собраться и сплотиться. В эти времена нам всем нужна выдержка и мужество. Вместе победим", – заявили в "Укрэнерго".

О значительном ограничении потребления электроэнергии объявили в Киеве и Киевской области, а также в Житомирской, Черниговской и Черкасской.