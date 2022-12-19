Из солидарности с Украиной в польском Кракове будут ежедневно отключать освещение в шести местах

Магистратура Кракова приняла решение из солидарности с Украиной отключать иллюминацию подсветку Великопольского дворца, базилики Святой Марии, башни ратуши, Суконных рядов, кургана Костюшко и пешеходного моста отца Бернатека.
Инициаторы акции хотят привлечь внимание общественности к отключениям света в Украине из-за российских обстрелов.
Polskie Radio уточняет, что освещение будут выключать ежедневно с 19.00 до 19.01.
Российские оккупанты в последние месяцы регулярно обстреливают объекты инфраструктуры Украины, в том числе критической, связанной с энергосистемой. Из-за этого в стране аварийно и планово отключают свет.
Последний массированный обстрел был в ночь на 19 декабря, когда оккупанты несколько раз атаковали Киев беспилотниками Shahed иранского производства. Также дроны атаковали Киевскую область. Повреждены объекты инфраструктуры и частные дома.
В "Укрэнерго" заявили, что после удара оккупантов в энергосистеме сложилась тяжелая ситуация. Мэр Киева Виталий Кличко отмеил, что дефицит электроэнергии в столице составляет до 50%.