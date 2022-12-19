Из солидарности с Украиной в польском Кракове будут ежедневно отключать освещение в шести местах

Освещение в Кракове будут отключать на минуту Фото: ЕРА (архив)

Магистратура Кракова приняла решение из солидарности с Украиной отключать иллюминацию подсветку Великопольского дворца, базилики Святой Марии, башни ратуши, Суконных рядов, кургана Костюшко и пешеходного моста отца Бернатека.

Инициаторы акции хотят привлечь внимание общественности к отключениям света в Украине из-за российских обстрелов.

Polskie Radio уточняет, что освещение будут выключать ежедневно с 19.00 до 19.01.