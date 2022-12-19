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В Киеве отключают свет трем группам одновременно, возможны отключения по 10 часов – Yasno

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В Киеве сохраняется сложная ситуация со светом
В Киеве сохраняется сложная ситуация со светом
Фото: EPA

19 декабря вечером в Киеве сохраняется сложная ситуация с электроснабжением после российской атаки беспилотниками. Об этом рассказал генеральный директор энергоснабжающей компании Yasno Сергей Коваленко в Facebook.

По его словам, сегодня в столице практически полностью отключают все три группы одновременно. Графики отключений не работают.

Кроме того, ко всем поврежденным объектам, по которым продолжаются ремонты, добавился еще инфраструктурный объект, из-за чего света нет на значительной части правого берега города и местами в области, рассказал он.

"Также страдают все районы. Сейчас вся критическая инфраструктура – больницы, водоканалы, метро – запитана, и свет есть где-то у около 20% населения", – написал он.

Коваленко предупредил, что в Киеве сейчас возможны длительные отключения электричества. "Да, 10 часов без света – это, к сожалению, реальность на сегодня", – заявил он.

По его словам, на данный момент сложно предсказать, когда получится вернуться к стабилизационным отключениям, так как энергетики не успевают восстановить функциональность системы между атаками.

https://www.facebook.com/sergey.j.kovalenko/posts/pfbid0MvPn8TTxXPjKT1bE3KVRDAHFrxFE1jMuAP6P3eEyzbwhYw6oKSoxbLZJtQGarRAcl

Контекст:

Российские оккупанты в ночь на 19 декабря несколько раз атаковали Киев беспилотниками Shahed иранского производства. Также дроны атаковали Киевскую область. Повреждены объекты инфраструктуры и частные дома.

По данным КГВА, за время воздушной тревоги в небе над Киевом было зафиксировано 23 вражеских БПЛА, ВСУ уничтожили 18 дронов.

В "Укрэнерго" заявили, что после удара оккупантов дронами-камикадзе в энергосистеме сложилась тяжелая ситуация.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что дефицит электроэнергии в Киеве составляет до 50%

Теги: Киев, энергетика, электричество, электроэнергия, российская агрессия, война России против Украины, Yasno
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