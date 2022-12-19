В Киеве отключают свет трем группам одновременно, возможны отключения по 10 часов – Yasno

По его словам, сегодня в столице практически полностью отключают все три группы одновременно. Графики отключений не работают.
Кроме того, ко всем поврежденным объектам, по которым продолжаются ремонты, добавился еще инфраструктурный объект, из-за чего света нет на значительной части правого берега города и местами в области, рассказал он.
"Также страдают все районы. Сейчас вся критическая инфраструктура – больницы, водоканалы, метро – запитана, и свет есть где-то у около 20% населения", – написал он.
Коваленко предупредил, что в Киеве сейчас возможны длительные отключения электричества. "Да, 10 часов без света – это, к сожалению, реальность на сегодня", – заявил он.
По его словам, на данный момент сложно предсказать, когда получится вернуться к стабилизационным отключениям, так как энергетики не успевают восстановить функциональность системы между атаками.
Российские оккупанты в ночь на 19 декабря несколько раз атаковали Киев беспилотниками Shahed иранского производства. Также дроны атаковали Киевскую область. Повреждены объекты инфраструктуры и частные дома.
По данным КГВА, за время воздушной тревоги в небе над Киевом было зафиксировано 23 вражеских БПЛА, ВСУ уничтожили 18 дронов.
В "Укрэнерго" заявили, что после удара оккупантов дронами-камикадзе в энергосистеме сложилась тяжелая ситуация.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что дефицит электроэнергии в Киеве составляет до 50%.