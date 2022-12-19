В Киевской области три из семи районов области частично без света. В столице восстановили работу почти всех котельных

"Обуховский, Вышгородский и Бучанский районы частично обесточены. Запитана только критическая инфраструктура. Энергетики работают над восстановлением, но ситуация сложная. С ночи все службы устраняют последствия атак", – написал Кулеба, подчеркнув, что ВСУ отразили уже третью за неделю атаку на энергосистему Украины.
Он напомнил, что в области введены экстренные отключения электричества, графики стабилизационных отключений не действуют.
В свою очередь, мэр Киева Виталий Кличко в Telegram рассказал, что после утренних атак агрессора на столицу и повреждения объектов инфраструктуры, коммунальщикам уже удалось возобновить работу большинства котельных.
По информации мэра, без отопления остаются около 3% потребителей. Система водоснабжения столицы работает в штатном режиме, добавил Кличко.
"Больше всего в столице от дефицита электроснабжения страдают Оболонский, Подольский и Деснянский районы [Киева]", – проинформировал мэр столицы.
Минувшей ночью российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе. В частности, в воздушном пространстве Киева было зафиксировано более 20 вражеских БПЛА Shahed. По данным мэра Киева Виталия Кличко, взрывы прогремели в Соломенском и Шевченковском районах столицы. По уточненной информации Киевской городской военной администрации, обнародованной позднее в Telegram, сбито 18 из 23 беспилотников, есть попадание в инфраструктурный объект. Всего ночью 19 декабря ВСУ сбили 30 вражеских дронов-камикадзе.
В "Укрэнерго" заявили, что в результате очередного удара оккупантов ситуация на 19 декабря в энергетике "тяжелая".
С начала октября российские оккупанты массированно атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране стали вводить временные отключения света.
Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго. После этого 5-го, 10-го и 16 декабря были новые крупные атаки, значительно повредившие украинские энергообъекты.
Обстрелами было значительно повреждено около 50% объектов украинский энергетической инфраструктуры, сообщили в начале декабря в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры. По данным Минэнерго, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции (ТЭС).
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.