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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Киевской области три из семи районов области частично без света. В столице восстановили работу почти всех котельных

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В Киеве и области восстанавливают энергоснабжение и теплоснабжение после утренних российских ударов с использованием дронов-камикадзе
В Киеве и области восстанавливают энергоснабжение и теплоснабжение после утренних российских ударов с использованием дронов-камикадзе
Фото: ДСНС України / Telegram

В Киевской области в результате российских ударов в понедельник, 19 декабря, частично обесточены три района, сообщил в Telegram глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

"Обуховский, Вышгородский и Бучанский районы частично обесточены. Запитана только критическая инфраструктура. Энергетики работают над восстановлением, но ситуация сложная. С ночи все службы устраняют последствия атак", – написал Кулеба, подчеркнув, что ВСУ отразили уже третью за неделю атаку на энергосистему Украины.

Он напомнил, что в области введены экстренные отключения электричества, графики стабилизационных отключений не действуют.

В свою очередь, мэр Киева Виталий Кличко в Telegram рассказал, что после утренних атак агрессора на столицу и повреждения объектов инфраструктуры, коммунальщикам уже удалось возобновить работу большинства котельных.

По информации мэра, без отопления остаются около 3% потребителей. Система водоснабжения столицы работает в штатном режиме, добавил Кличко.

"Больше всего в столице от дефицита электроснабжения страдают Оболонский, Подольский и Деснянский районы [Киева]", – проинформировал мэр столицы.

Минувшей ночью российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе. В частности, в воздушном пространстве Киева было зафиксировано более 20 вражеских БПЛА Shahed. По данным мэра Киева Виталия Кличко, взрывы прогремели в Соломенском и Шевченковском районах столицы. По уточненной информации Киевской городской военной администрации, обнародованной позднее в Telegram, сбито 18 из 23 беспилотников, есть попадание в инфраструктурный объект. Всего ночью 19 декабря ВСУ сбили 30 вражеских дронов-камикадзе.

В "Укрэнерго" заявили, что в результате очередного удара оккупантов ситуация на 19 декабря в энергетике "тяжелая".

Контекст:

С начала октября российские оккупанты массированно атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране стали вводить временные отключения света.

Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго. После этого 5-го10-го и 16 декабря были новые крупные атаки, значительно повредившие украинские энергообъекты. 

Обстрелами было значительно повреждено около 50% объектов украинский энергетической инфраструктуры, сообщили в начале декабря в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры. По данным Минэнерго, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции (ТЭС). 

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

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