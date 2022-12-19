В Киевской области три из семи районов области частично без света. В столице восстановили работу почти всех котельных

В Киеве и области восстанавливают энергоснабжение и теплоснабжение после утренних российских ударов с использованием дронов-камикадзе Фото: ДСНС України / Telegram

"Обуховский, Вышгородский и Бучанский районы частично обесточены. Запитана только критическая инфраструктура. Энергетики работают над восстановлением, но ситуация сложная. С ночи все службы устраняют последствия атак", – написал Кулеба, подчеркнув, что ВСУ отразили уже третью за неделю атаку на энергосистему Украины.

Он напомнил, что в области введены экстренные отключения электричества, графики стабилизационных отключений не действуют.

В свою очередь, мэр Киева Виталий Кличко в Telegram рассказал, что после утренних атак агрессора на столицу и повреждения объектов инфраструктуры, коммунальщикам уже удалось возобновить работу большинства котельных.

По информации мэра, без отопления остаются около 3% потребителей. Система водоснабжения столицы работает в штатном режиме, добавил Кличко.

"Больше всего в столице от дефицита электроснабжения страдают Оболонский, Подольский и Деснянский районы [Киева]", – проинформировал мэр столицы.

Минувшей ночью российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе. В частности, в воздушном пространстве Киева было зафиксировано более 20 вражеских БПЛА Shahed. По данным мэра Киева Виталия Кличко, взрывы прогремели в Соломенском и Шевченковском районах столицы. По уточненной информации Киевской городской военной администрации, обнародованной позднее в Telegram, сбито 18 из 23 беспилотников, есть попадание в инфраструктурный объект. Всего ночью 19 декабря ВСУ сбили 30 вражеских дронов-камикадзе.

В "Укрэнерго" заявили, что в результате очередного удара оккупантов ситуация на 19 декабря в энергетике "тяжелая".