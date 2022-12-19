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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Абсолютно недопустимое нарушение". В "Энергоатоме" зафиксировали пролет дрона-камикадзе оккупантов рядом с реактором Пивденноукраинской АЭС

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В "Энергоатоме" заявили о пролете Shahed над Пивденноукраинской АЭС
В "Энергоатоме" заявили о пролете Shahed над Пивденноукраинской АЭС
Фото: Tal Inbar / Twitter

НАЭК "Энергоатом" заявила о пролете БПЛА над Пивденноукраинской атомной станцией в ночь на 19 декабря, призвав Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не допустить рисков ядерной угрозы со стороны России, сообщает в Telegram пресс-служба компании.

"Сегодня ночью, 19 декабря в 00.46, зафиксирован пролет дрона-камикадзе Shahed над площадкой Пивденноукраинской АЭС в близости к ядерной установке. Это абсолютно недопустимое нарушение ядерной и радиационной безопасности", – подчеркнула компания.

"Энергоатом" отметил, что проинформировал МАГАТЭ и все мировое атомное сообщество об этом факте.

"В очередной раз призываем не допустить, чтобы ядерные объекты подвергались риску нападения со стороны армии России и несли угрозу ядерной и радиационной безопасности Украины и мира", – подчеркнула украинская компания.

Минувшей ночью российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе. В частности, в воздушном пространстве Киева было зафиксировано более 20 вражеских БПЛА Shahed. По данным мэра Киева Виталия Кличко, взрывы прогремели в Соломенском и Шевченковском районах столицы. По уточненной информации Киевской городской военной администрации, обнародованной позднее в Telegram, сбито 18 из 23 беспилотников, есть попадание в инфраструктурный объект. Всего ночью 19 декабря ВСУ сбили 30 вражеских дронов-камикадзе.

Контекст:

ПАЭС расположена в степной зоне на левом берегу Южного Буга вблизи города Южноукраинск Николаевской области. Построена в 1975–1982 годах. Генерирует электроэнергию тремя энергоблоками-миллионниками ВВЭР-1000.

Оккупанты с начала полномасштабного вторжения неоднократно атаковали ядерные объекты в Украине, но ПАЭС до сих пор не страдала от обстрелов. В июне "Энергоатом" дважды сообщал, что российские ракеты пролетали "критически низко" над станцией. Также в компании не исключают, что целью обстрела Вознесенска Николаевской области 20 августа была именно ПАЭС. 

23 октября оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. В результате обстрелов четыре украинские АЭС были отключены от сети, проблемы с электро-, водо- и теплоснабжением наблюдались по всей стране. К 17 декабря все блоки АЭС, расположенных на подконтрольной Украине территории, вернулись к штатной работе.

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