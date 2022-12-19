"Абсолютно недопустимое нарушение". В "Энергоатоме" зафиксировали пролет дрона-камикадзе оккупантов рядом с реактором Пивденноукраинской АЭС

В "Энергоатоме" заявили о пролете Shahed над Пивденноукраинской АЭС Фото: Tal Inbar / Twitter

"Сегодня ночью, 19 декабря в 00.46, зафиксирован пролет дрона-камикадзе Shahed над площадкой Пивденноукраинской АЭС в близости к ядерной установке. Это абсолютно недопустимое нарушение ядерной и радиационной безопасности", – подчеркнула компания.

"Энергоатом" отметил, что проинформировал МАГАТЭ и все мировое атомное сообщество об этом факте.

"В очередной раз призываем не допустить, чтобы ядерные объекты подвергались риску нападения со стороны армии России и несли угрозу ядерной и радиационной безопасности Украины и мира", – подчеркнула украинская компания.

Минувшей ночью российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе. В частности, в воздушном пространстве Киева было зафиксировано более 20 вражеских БПЛА Shahed. По данным мэра Киева Виталия Кличко, взрывы прогремели в Соломенском и Шевченковском районах столицы. По уточненной информации Киевской городской военной администрации, обнародованной позднее в Telegram, сбито 18 из 23 беспилотников, есть попадание в инфраструктурный объект. Всего ночью 19 декабря ВСУ сбили 30 вражеских дронов-камикадзе.