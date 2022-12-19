"Абсолютно недопустимое нарушение". В "Энергоатоме" зафиксировали пролет дрона-камикадзе оккупантов рядом с реактором Пивденноукраинской АЭС

"Сегодня ночью, 19 декабря в 00.46, зафиксирован пролет дрона-камикадзе Shahed над площадкой Пивденноукраинской АЭС в близости к ядерной установке. Это абсолютно недопустимое нарушение ядерной и радиационной безопасности", – подчеркнула компания.
"Энергоатом" отметил, что проинформировал МАГАТЭ и все мировое атомное сообщество об этом факте.
"В очередной раз призываем не допустить, чтобы ядерные объекты подвергались риску нападения со стороны армии России и несли угрозу ядерной и радиационной безопасности Украины и мира", – подчеркнула украинская компания.
Минувшей ночью российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе. В частности, в воздушном пространстве Киева было зафиксировано более 20 вражеских БПЛА Shahed. По данным мэра Киева Виталия Кличко, взрывы прогремели в Соломенском и Шевченковском районах столицы. По уточненной информации Киевской городской военной администрации, обнародованной позднее в Telegram, сбито 18 из 23 беспилотников, есть попадание в инфраструктурный объект. Всего ночью 19 декабря ВСУ сбили 30 вражеских дронов-камикадзе.
ПАЭС расположена в степной зоне на левом берегу Южного Буга вблизи города Южноукраинск Николаевской области. Построена в 1975–1982 годах. Генерирует электроэнергию тремя энергоблоками-миллионниками ВВЭР-1000.
Оккупанты с начала полномасштабного вторжения неоднократно атаковали ядерные объекты в Украине, но ПАЭС до сих пор не страдала от обстрелов. В июне "Энергоатом" дважды сообщал, что российские ракеты пролетали "критически низко" над станцией. Также в компании не исключают, что целью обстрела Вознесенска Николаевской области 20 августа была именно ПАЭС.
23 октября оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. В результате обстрелов четыре украинские АЭС были отключены от сети, проблемы с электро-, водо- и теплоснабжением наблюдались по всей стране. К 17 декабря все блоки АЭС, расположенных на подконтрольной Украине территории, вернулись к штатной работе.